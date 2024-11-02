ISW: Северная Корея может отказаться от предоставления войск РФ 1 2.11.2024, 10:05

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Из-за больших потерь.

Привлечение Россией армии КНДР к войне против Украины, может привести к высокому уровню потерь среди северокорейских военных. Поэтому войска азиатских союзников вряд ли смогут полностью компенсировать потери личного состава россиян.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что 1 ноября в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Чо Сон-Хуи.

Во время диалога северокорейская сторона заручилась крепкими гарантиями поддержки Кремля на фоне развертывания своих военных в России. Также Чо отметила, что диктатор Ким Чен Ын поручил поддерживать до победы «священную войну» России против Украины.

В Институте изучения войны обратили внимание на обращение Чо к концепции «священной войны». Аналитики напомнили, что Русская православная церковь использовала параллельную риторику для оправдания незаконного вторжения РФ в Украину как экзистенциальной и цивилизационной борьбы, в которую теперь добровольно вступила Северная Корея.

Призрачная угроза

В отчете ISW также отметили, что визит Чо в Москву происходит на фоне сообщений о развертывании 8 тысяч северокорейских военных в Курской области, которые вскоре вступят в бой против ВСУ вместе с российскими войсками.

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции 31 октября заявил, что российские войска обучили северокорейских коллег пользоваться артиллерийскими системами, управлять беспилотниками и проводить базовые тактические пехотные маневры.

В то же время, аналитики ISW убеждены, что несмотря на благосклонность Пхеньяна к российским усилиям, войска КНДР вряд ли смогут предложить долгосрочное решение проблем РФ с человеческими ресурсами.

Напрасные потери

По словам Остина, российские войска несут более 1200 потерь в день (или около 36 тысяч потерь в месяц). По последним оценкам США, призыв РФ составляет от 25 до 30 тысяч новых солдат в месяц, поэтому Россия не может заменить нынешние потери на фронте в соотношении 1:1. То есть, 8 тысяч солдат КНДР составляют примерно недельную норму потерь по всей линии фронта.

«Поскольку Северная Корея направила в Россию 12 тысяч военнослужащих, остается непонятным, как именно их планируют использовать. Однако привлечение солдат КНДР к наступательным операциям с высоким уровнем истощения, с большой вероятностью приведет к высокому уровню потерь», - говорится в отчете.

Недавно в ISW оценили, что КНДР, вероятно, решила принять участие в войне на стороне России, чтобы получить ценный боевой опыт современной войны. Однако в Институте отметили, что то, как российское командование использует северокорейские войска в бою, повлияет на их способность осмысленно усваивать и распространять боевой опыт.

«Если северокорейские войска понесут аналогичные россиянам потери, то уроки, которые Пхеньян надеется извлечь на поле боя, будут подорваны. И Ким Чен Ын вряд ли будет заставлять свои войска нести такие потери на поле боя в течение длительного времени», - констатируют в ISW.

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