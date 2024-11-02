«Ждал, когда зайдет баянист или клоун» 3 2.11.2024, 10:10

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Появилось странное видео из первой электрички на Молодечно.

В TikTok опубликовали, казалось бы, обычное видео: вагон белорусской электрички с тусклым мерцающим светом ранним утром. Но автор ролика, как и большинство комментаторов, увидели там атмосферу фильма ужасов, пишет «Телеграф».

В описании к видео блогер уточнил, что это была первая электричка до Молодечно. «В стиле корейского horror movie [фильма ужасов]. Назову его «Пока ты спал», — видимо, начал продумывать сценарий фильма автор ролика.

«Там так атмосферно…» — отметил один комментатор.

«Но реально жутко», — поделился ощущениями другой.

«Страшно выходить на следующей», — испугался третий.

Но не все комментаторы прониклись «жуткой» атмосферой этой электрички: «А по-моему, как-то даже уютно и охота спать».

«Ждал, когда зайдет баянист или клоун. Вот тогда точно хоррор», — пофантазировал еще один пользователь TikTok.

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