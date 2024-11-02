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Украинские войска продвинулись севернее Суджи в Курской области

  • 2.11.2024, 10:24
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Украинские войска продвинулись севернее Суджи в Курской области

Опубликованы карты.

В Курщине продолжается операция Сил обороны Украины. Украинские воины недавно продвинулись к северу от Суджи.

В Глушковском же районе в настоящее время наблюдается определенное затишье. О ситуации рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на геолокационные кадры от 31 октября, подтверждающие продвижение украинских войск в западную и юго-западную часть Русского Поречного, что к северу от Суджи.

Тем временем российские пропагандисты уверяли, что оккупантам удалось продвинуться к востоку от Корневого – у Кремяного. Однако никаких подтверждений таких продвижений в открытых источниках пока нет.

Также российские источники сообщали о штурмовых действиях украинских войск вблизи Новоивановки юго-восточнее Коренево и в районе Плехово, что к югу от Суджи.

В настоящее время в Курской области действуют подразделения российской 83-й отдельной воздушно-десантной бригады и 810-й отдельной морской пехотной бригады Черноморского флота РФ.

В Глушковском же районе 1 ноября наблюдалось затишье. По крайней мере, о боях там не сообщали ни украинские, ни российские источники.

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