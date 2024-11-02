Беспределить будут долго и люто

Беспределить будут долго и люто3
- Александр Невзоров
- 2.11.2024, 10:28
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Путин не справиться с джинном, которого выпустил из бутылки.
Вот уже и УИК -59 в Каменске закрывается: «все ушли на фронт»; там осталось 15 зэков на всю огромную колонию. На грани закрытия ИК-47, ИК-37 (Чусово), ИК-38 ( Березники). Менее 1/10 зэков теперь в ИК-44, ИК-55,….и т.д.
Минфин РФ уже предложил закрыть 57 колоний «из-за ненужных трат». Каждая из них «подкормила» войну примерно тысячей уголовников.
Разумеется, не все мертвы. Часть изувечена и обозлена еще сильнее, чем до посадки.
Конечно, все они загипнотизированы нынешним их статусом «героев» и возвращаясь, будут беспределить долго и люто.
Впрочем, такими же преступниками, с таким же стилем поведения будут и прочие участники СВО.
Несомненно, 99% из них - слабоумные.
Но слабоумные не до такой степени, чтобы не понимать, в чем они участвуют.
Даже самые тупые прекрасно понимают, что никакой «защитой родины» СВО и не пахнет, а свершается банальный массовый грабеж соседей, оккупация и геноцид.
Все они - сознательные соучастники масштабного преступления, а это кочевряжит слабые мозги весьма забавным образом.
Путинская правовая система, разумеется, не справится с той уголовной эрой, в которую вступила РФ.
Впрочем, любая война основательно перепахивает сознание.
С беспределом вернувшихся ветеранов II Мировой долгие годы боролись сталинские органы.Самыми лютыми были банды, которые организовывали «герои советского союза»; десятки носителей «золотых звезд» были разжалованы, посажены и расстреляны.
Александр Невзоров, «Телеграм»