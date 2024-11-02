В Минске на четыре дня перекрывают некоторые улицы 1 2.11.2024, 10:31

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Из-за съемок одного ролика.

В столице с 2 по 5 ноября пройдут съемки ролика о дрифте — виде автоспорта с управляемыми заносами на больших скоростях, пишет телеграм-канал «Минск. Главное». Из-за этого в городе будут перекрывать некоторые улицы. Рассказываем, когда и какие.

Сообщается, что участие в съемках родика о дрифте примут пилоты мирового уровня из Японии, Австралии и Бразилии. Посмотреть на процесс смогут все желающие. Вход свободный.

Из-за съемок в столице на протяжении четырех дней будут частично перекрыты некоторые улицы. О времени и местах ограничений сообщает столичная Госавтоинспекция.

2 ноября:

с 06.30 до 12.00 — по улице Кирова;

с 11.00 до 18.00 — по кольцу площади Старый Аэропорт.

3 ноября:

с 06.30 до 11.00 — по улице Ленина от улицы Интернациональной до улицы Немига, по проспекту Победителей от улицы Немига до пешеходного перехода вблизи дома № 2;

с 10.00 до 16.00 — по улице Комсомольской от пересечения с улицей Карла Маркса до ДК имеми Дзержинского, по проспекту Независимости от здания КГБ до пересечения с улицей Ленина;

с 15.00 до 18.00 — по проспекту Независимости от пересечения с улицей Комсомольской до пересечения с улицей Энгельса, по улице Ленина от пересечения с улицей Карла Маркса до заезда на дворовую территорию дома № 6.

4 ноября:

с 08.30 до 12.00 — по улице Кирова от дома № 17 до дома № 35, по улице Комсомольской от улицы Карла Маркса до улицы Кирова;

с 12.00 до 14.30 — по улице Комсомольской от улицы Карла Маркса до пересечения с улицей Революционной, по улице Революционной от улицы Комсомольской до улицы Городской Вал;

c 15.00 до 18.00 — по улице Сторожевской от улицы Старовиленской до дома № 33/2.

5 ноября:

с 07.00 до 09.30 — по улице Жасминовой от пересечения с улицей Петра Мстиславца до второго пересечения с улицей Петра Мстиславца, по улице Жасминовой от второго пересечения с улицей Петра Мстиславца до проспекта Независимости.

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