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И все-таки они горят

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  • Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»
  • 2.11.2024, 10:45
  • 1,346
И все-таки они горят

Зачем в Беларуси строят завод МАЗ и новый целлюлозный комбинат?

Белорусское правительство в следующем году готово потратить миллиарды долларов на инвестиционную программу. В планах - модернизация цементной отрасли, строительство гигантского завода холодильников и, если повезет найти деньги, – вторая атомная станция.

В чем на самом деле заключается секретный бизнес-план белорусских производителей автобусов, и зачем нам второй целлюлозный комбинат?

Во время недавнего визита в Санкт-Петербург премьер-министр Роман Головченко сказал, что Беларусь готова полностью удовлетворить потребности города в самом современном пассажирском транспорте. Готова поставлять новейшие белорусские автобусы, троллейбусы, трамваи, электробусы.

«Готовы предлагать очень выгодные финансовые варианты взаимодействия при заключении таких контрактов», - сказал премьер.

Учитывая, как белорусские автобусы горят на работе, выгодные финансовые варианты для контрактов, конечно, понадобятся.

За последние два года счет автобусов МАЗ, которые сгорели в России, пошел уже на десятки. В одном только Санкт-Петербурге и только в 2023 году сгорели 9 белорусских автобусов. Из-за этого власти города в прошлом году даже сняли белорусскую технику с маршрутов.

Причем, горели они не только в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге белорусские автобусы горели чаще просто потому, что город закупил их много. Но буквально за два дня до того, как премьер-министр сделал свое предложение, очередной белорусский автобус загорелся в Самаре.

И может, конечно, показаться, что немножко неуместно делать предложение о поставках белорусских автобусов на фоне горящих белорусских автобусов. Но может быть автобусы горят не просто так. Может быть горящие автобусы это не баг, а фича.

Потому что получается идеальный бизнес-цикл. Вы продаете автобус. Он выезжает на маршрут, быстренько сгорает, и вашему клиенту нужен еще один. Ускоренный круговорот автобусов в природе. Чем быстрее горят ваши старые автобусы, тем больше вы продаете новых автобусов.

Потому что в следующем году МАЗ открывает новый завод по производству автобусов. Конвейер рассчитан на выпуск 2000 машин в год. И эти автобусы надо куда-то девать. А куда их денешь кроме России?

Их и в России последнее время девать некуда. За первое полугодие МАЗ продал на российском рынке 290 автобусов. По сравнению с прошлым годом продажи упали в два раза.

Так что какой-нибудь нестандартный бизнес-план белорусским автобусам точно нужен.

Потому что пока бизнес-план правительства состоит в том, чтобы настроить много новых заводов. Буквально каждую неделю мы узнаем об очередном проекте. А те проекты, которые есть, растут прямо на глазах.

Еще пару месяцев назад правительство сказало, что хочет построить второй целлюлозно-картонный комбинат в дополнение к тому, который они уже построили. И сначала речь шла о том, что мощности второго ЦКК будут такими же, как мощности первого. То есть 400 тысяч тонн в год.

Однако за время в пути проект успел подрасти.

«Второй целлюлозно-картонный комбинат. Оценочно на данный момент на 700 тысяч тонн производства целлюлозы», - сказал вице-премьер Николай Снопков.

То есть, власти не просто собираются построить еще один ЦКК. Они собираются построить ЦКК, который будет по мощности почти в два раза больше существующего.

Причем строить собираются по той же схеме, что и первый. По китайскому проекту на китайские деньги. Хотя первый ЦКК до сих пор так и не вышел на проектную мощность.

Вместо 400 тысяч тонн целлюлозы он произвел в прошлом году 290 тысяч. И когда вы уже много лет не можете загрузить один комбинат, то нет ничего более логичного чем построить второй, только в два раза больше.

Потому что вот как объяснил вице-премьер Николай Снопков, все проблемы Светлогорского ЦКК происходят из-за того, что у нас до сих пор второго комбината не было. А если бы был второй комбинат, то не было бы никаких проблем.

«На существующем ЦКК имеет место быть в рамках существующего проекта вискозное производство. Я считаю, и, вернее мы считаем, что чем быстрее мы создадим новое производство целлюлозы, тем быстрее мы сможем задействовать вискозное производство», - сказал Снопков.

То есть, власти потратили 10 лет и миллиард долларов, чтобы построить целлюлозно-картонный комбинат. Так и не смогли вывести этот комбинат на проектную мощность. До сих пор не рассчитались с кредитами, которые брали на его строительство.

И вдруг, внезапно, выяснили, что этот комбинат производит не совсем то, что нам нужно. А то, что нам нужно, комбинат не производит.

И конечно, хочется спросить, кто были те люди, которые построили комбинат, который производит то, что не очень нужно, а то, что очень нужно не производит.

Сейчас правительство говорит, что если построить еще один комбинат, точно такой же, только больше, то жизнь у первого комбината сразу наладится. Но где гарантии, что они и в этот раз не промахнутся. Что они не построят что-нибудь опять не то. Что не понадобится через десять лет строить третий комбинат, чтобы оправдать строительство двух первых.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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