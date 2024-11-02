США поставили Украине дрон-бомбер, неуязвимый для российских «глушилок» 2.11.2024, 10:55

Он работает на технологии ИИ и способен выполнять дальние полеты.

Среди беспилотников, которые США сотнями поставляет Украине, обнаружилась модель V-BAT, неуязвимая для радиопомех врага. Речь о разработке калифорнийского стартапа Shield AI. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Испытав калифорнийские БПЛА и впечатлившись их неуязвимостью для российских «глушилок», Украина сразу же запросила 200 новых единиц.

Один беспилотник данной модели стоит около $1 млн, однако оптовая цена существенно ниже.

V-BAT — это дрон-разведчик, который также может выполнять функции бомбера.

Он особенен тем, что работает на технологии искусственного интеллекта и способен выполнять дальние полеты.

БПЛА умеет самостоятельно маневрировать над полем боя, изучать его и определять цели для ударов. Для этого ему не требуются ни пилот, ни даже система GPS.

Платформа V-BAT интегрирована с системой искусственного интеллекта Hivemind от Shield AI.

Это обеспечивает автономность его действий и способность к самостоятельному принятию решений в полевых условиях.

ИИ позволяет аппарату безопасно избегать препятствий и находить оптимальные маршруты.

БПЛА может находиться в воздухе без дозарядки до 12 часов, преодолевать расстояние почти в 1000 км, при этом неся на себе около 11 кг снарядов для сброса на цель.

Украинские спецы провели очень интенсивные испытания калифорнийского V-BAT на своем полигоне.

Дрон пытались подавить многочисленными системами РЭБ, которые использует российская армия. Ни одна из «глушилок» на него не оказала действие, он продолжил летать.

Издание отмечает, что испытания V-BAT проводились и у линии фронта. Дрон пролетел почти 100 км, зайдя на территорию, подконтрольную российским оккупантам. Он спокойно пролетел над зоной, которая недоступна для большинства других БПЛА, так как плотно закрыта российскими системами РЭБ.

Беспилотник не только успешно выполнил полет, но и засек у оккупантов зенитно-ракетный комплекс. ВСУ воспользовались возможностью, и нанесли по российской установке ракетный удар.

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