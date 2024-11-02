Названы пять лучших чаев для улучшения уровня сахара в крови 2.11.2024, 11:10

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Незаменимы при диабете.

Чай - напиток, известный своими разнообразными вкусами и преимуществами для здоровья. Многие чаи содержат мощные соединения, которые могут помочь поддержать баланс сахара в крови и обмен веществ, пишет eatingwell.com.

Эксперты порекомендовали 5 видов чая, которые следует пить тем, у кого диабет или подобные проблемы со здоровьем:

Зеленый чай. Он богат антиоксидантами, которые могут повышать чувствительность к инсулину и помогать регулировать уровень сахара в крови. По словам диетолога Эрин Палински-Уэйд, зеленый чай может принести пользу сердечно-сосудистой системе.

Черный чай. Содержит полифенолы, которые, как показывают исследования, могут помочь снизить скачки сахара в крови после еды. Диетолог Триста Бест акцентировала, что черный чай может улучшить чувствительность к инсулину, что помогает регулировать уровень глюкозы в крови с течением времени.

Ромашковый чай. Исследования показывают, что ромашка может оказывать противовоспалительное действие, помогая снизить уровень сахара в крови и потенциально снижая риск осложнений диабета, таких как повреждение нервов и почек.

Чай из гибискуса. Содержит компоненты, которые обеспечивают дополнительные преимущества для артериального давления и здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам Бест, чай из гибискуса богат антиоксидантами и может помочь снизить артериальное давление и уровень холестерина, которые являются распространенными проблемами для людей с диабетом.

Имбирный чай. Полезный для кишечника, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут улучшить контроль уровня сахара в крови. Исследования показывают, что имбирь может помочь улучшить чувствительность к инсулину, что является решающим фактором в контроле диабета.

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