Названы пять лучших чаев для улучшения уровня сахара в крови
- 2.11.2024, 11:10
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Незаменимы при диабете.
Чай - напиток, известный своими разнообразными вкусами и преимуществами для здоровья. Многие чаи содержат мощные соединения, которые могут помочь поддержать баланс сахара в крови и обмен веществ, пишет eatingwell.com.
Эксперты порекомендовали 5 видов чая, которые следует пить тем, у кого диабет или подобные проблемы со здоровьем:
Зеленый чай. Он богат антиоксидантами, которые могут повышать чувствительность к инсулину и помогать регулировать уровень сахара в крови. По словам диетолога Эрин Палински-Уэйд, зеленый чай может принести пользу сердечно-сосудистой системе.
Черный чай. Содержит полифенолы, которые, как показывают исследования, могут помочь снизить скачки сахара в крови после еды. Диетолог Триста Бест акцентировала, что черный чай может улучшить чувствительность к инсулину, что помогает регулировать уровень глюкозы в крови с течением времени.
Ромашковый чай. Исследования показывают, что ромашка может оказывать противовоспалительное действие, помогая снизить уровень сахара в крови и потенциально снижая риск осложнений диабета, таких как повреждение нервов и почек.
Чай из гибискуса. Содержит компоненты, которые обеспечивают дополнительные преимущества для артериального давления и здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам Бест, чай из гибискуса богат антиоксидантами и может помочь снизить артериальное давление и уровень холестерина, которые являются распространенными проблемами для людей с диабетом.
Имбирный чай. Полезный для кишечника, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут улучшить контроль уровня сахара в крови. Исследования показывают, что имбирь может помочь улучшить чувствительность к инсулину, что является решающим фактором в контроле диабета.