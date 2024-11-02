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У Лаврова «пригорело» из-за помощи Турции Украине

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  • 2.11.2024, 11:17
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У Лаврова «пригорело» из-за помощи Турции Украине
Сергей Лавров

Министр страны-агрессора заявил, что «удивлен».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал Турцию из-за того, что Анкара поставляет вооружение Киеву.

В интервью газете Hurriyet он заявил, что «удивлен такой ситуацией».

«Турецкое оружие используют Вооруженные силы Украины для уничтожения российских военнослужащих и гражданских лиц. Учитывая заявление турецкой стороны о том, что она готова предоставить услуги посредника, такая ситуация не может не вызвать удивления», – заявил Лавров.

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