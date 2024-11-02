Белорусская экс-гимнастка Курильская пытается отсудить у хоккеиста Стася недвижимость в Москве и $495 тысяч

Белорусская экс-гимнастка Курильская пытается отсудить у хоккеиста Стася недвижимость в Москве и $495 тысяч5
- 2.11.2024, 11:25
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Спортсмен подал встречный иск.
Экс-жена капитана ХК «Динамо-Минск» повторно пытается отсудить у Андрея Стася половину его имущества в Москве — небольшой квартирки, коммерческого помещения и двух парковочных мест, пишет Mash.
Бывшая гимнастка Валерия Курильская и хоккеист Андрей Стась связались узами брака в 2011 году — он звездил в минском «Динамо» и сборной Беларуси, она — брала призовые места на чемпионатах мира и Европы. Как будто предполагая расставание, заключили брачный договор.
В апреле 2022-го пара развелась. За 11 лет брака супруги приобрели немного недвижимости в Москве: квартиру в 64 м2 в Хорошёво-Мнёвниках, два парковочных места там же и 80-метровое коммерческое помещение в ТЦ «Фили град».
Предсказуемо, половину всего этого Валерия захотела себе. А вдобавок 495 тысяч долларов и 390 тысяч российских рублей — доход от аренды машино-мест. Первый суд девушка проиграла, но отменила решение в кассационной инстанции и пошла на второй круг.
Андрей половинить квартиры и парковки не хочет, поэтому подал встречный иск.