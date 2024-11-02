Нарушена самая красная линия Путина 2 Питер Дикинсон, Atlantic Council

2.11.2024, 11:36

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Кремль блефует.

Представители Пентагона и глава НАТО Марк Рютте подтвердили, что тысячи северокорейских солдат в настоящее время присоединяются к войне России против Украины. Появление северокорейских солдат на поле боя в Европе — исторически беспрецедентное событие, которое представляет собой серьезную эскалацию крупнейшего европейского вторжения со времен Второй мировой войны.

Тем не менее, реакция Запада до сих пор была поразительно приглушенной: много осуждения, но мало попыток навязать Москве или Пхеньяну какие-либо реальные издержки за то, что произошло. Отсутствие решимости — именно то, на что рассчитывал Путин.

С тех пор как более десяти лет назад в 2014 году с захвата Крыма началось российское вторжение в Украину, реакция Запада на российскую агрессию определялась страхами перед эскалацией, что только еще больше подстегивало Путина. Во время первоначального вооруженного захвата Крымского полуострова в Украине западные лидеры отказались вмешиваться и призвали Киев не сопротивляться, опасаясь спровоцировать более масштабный конфликт. Вместо этого международное сообщество ограничилось введением ряда скромных экономических санкций.

Понятно, что Москва восприняла это как негласный зеленый свет на дальнейшие действия. Несколько недель спустя кремлевские войска начали сепаратистскую войну на востоке Украины, которая кипела и разгоралась в течение последующих восьми лет, создав основу для полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Неспособность Запада призвать Россию к ответу за вторжение в Украину в 2014 году выявила глубоко укоренившееся желание избежать прямой конфронтации с Кремлем, которое продолжает определять политику Запада в отношении войны в Украине.

Путин умело использовал этот страх перед эскалацией, применяя сочетание ядерного шантажа и разговоров о российских «красных линиях», чтобы запугать западных лидеров и убедить их ограничить военную поддержку Киева, наложив ограничения на способность Украины защитить себя. В результате украинская армия оказалась вынуждена вести войну против военной сверхдержавы со связанными за спиной руками.

Постоянные проявления слабости Запада на протяжении последних десяти лет подтолкнули Путина к мысли, что ему нечего опасаться дальнейшей эскалации. В первый день полномасштабного вторжения он заявил, что Россия не намерена аннексировать новые украинские земли. Однако уже через шесть месяцев он сравнивал себя с Петром Великим и заявлял, что 20% Украины теперь «навсегда» принадлежат России. Как и ожидалось, западные лидеры выразили свое неодобрение этим неприкрытым империализмом, но не приняли никаких мер, которые могли бы заставить российского диктатора дважды подумать, прежде чем снова пойти на эскалацию.

Все большая вовлеченность Северной Кореи в российское вторжение в Украину подтверждает недальновидность неудачной политики Запада по управлению эскалацией. Когда в конце 2022 года Северная Корея начала поставлять России артиллерийские снаряды, Запад не предпринял никаких действий. Через год появились первые сообщения о том, что Россия запускает северокорейские баллистические ракеты по украинским целям. К началу октября 2024 года западные разведывательные службы утверждали, что Северная Корея поставляет половину всех снарядов, используемых Россией в Украине. Отправка войск в Украину стала логичным следующим шагом для «Королевства-Отшельника».

В то время как первые десять тысяч северокорейских солдат, по сообщениям, направляются на передовую линию российского вторжения, все более разочарованный президент Украины Владимир Зеленский отчаянно пытается внушить западным партнерам своей страны ощущение неотложности. Выступая в Исландии, Зеленский заявил, что реакция западных столиц на участие Северной Кореи во вторжении была «недостаточно сильной». Показательно, что он также обрушился на союзников Украины за их настойчивое стремление избегать всего, что может быть использовано Россией в качестве предлога для эскалации. «Извините, но я думаю, что вступление в войну северокорейских солдат — это эскалация», — прокомментировал он.

Зеленский не одинок. Многие украинцы сейчас стремительно теряют терпение от чрезмерной осторожности Запада, тем более что, по их мнению, их страна уже показала, что красные линии России — это блеф, и их можно безнаказанно нарушать. С момента начала полномасштабного вторжения Украина проигнорировала обещания Путина защищать российские завоевания с помощью ядерного оружия и освободила половину захваченной Кремлем территории. Кроме того, Киев пренебрег предупреждениями российского диктатора о неприкосновенности Крымского полуострова и потопил или повредил треть всего Черноморского флота, вынудив Россию отвести оставшиеся военные корабли в безопасное место.

В августе 2024 года Украина пересекла самую красную из всех российских «красных линий», вторгнувшись в Россию и заняв сотни квадратных километров в Курской области. Несмотря на эти унизительные неудачи, Путин до сих пор не выполнил свои часто повторяемые ядерные угрозы. Напротив, он реагирует на каждый новый позор, пытаясь преуменьшить значение успеха Украины.

Эти, казалось бы, неопровержимые доказательства почему-то не убедили партнеров Украины в том, что угрозы Путина не имеют под собой оснований. Вместо этого они продолжают придерживаться ошибочной политики деэскалации, которая рискует превратить российское вторжение в Украину в глобальный конфликт.

В настоящее время Путин ожидает коллективной реакции Запада на введение им северокорейских войск в Украину. Если реакция в западных столицах будет по-прежнему слабой, он пойдет дальше, и вскоре мы можем увидеть резкое увеличение числа северокорейских солдат, воюющих в Европе. Это может создать условия для гораздо более масштабной войны, которой западные лидеры так хотят избежать.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

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