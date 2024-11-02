Жителю Латвии грозит в Беларуси до 10 лет колонии по трем политическим статьям 3 2.11.2024, 11:38

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О его задержании ранее не сообщалось.

Суд над жителем Латвии Юрисом Ганиньшем начнется в Минском городском суде 12 ноября. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса — «дискредитация Беларуси» (ст. 369-1 УК), «клевета на Лукашенко» (ч. 2 ст. 367 УК) и «призывы к санкциям» (ч. 2 ст. 361 УК). Юрису грозит до десяти лет колонии, сообщает «Наша Ніва».

Примечательно, что по второй части статьи о призывах к санкциям судили не так много людей. Формулировка статьи звучит так: «призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации, к совершению действий, направленных на причинение ущерба национальной безопасности Беларуси, в том числе на применение ограничительных мер (санкций) в отношении Беларуси, физических и юридических лиц Беларуси, либо распространение материалов, содержащих такие призывы».

Что именно сделал латвиец, неясно — под такую абстрактную формулировку может подходить что угодно. На большинстве политических процессов в Беларуси суть дела остается неизвестной общественности; по таким делам даже адвокаты подписывают обязательство о неразглашении.

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