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ГУР узнало, чем Россия вооружила «особенных бурятов» из КНДР

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  • 2.11.2024, 11:45
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ГУР узнало, чем Россия вооружила «особенных бурятов» из КНДР

Украинская разведка сообщила подробности.

В районы, близкие с Украиной, Россия перебросила 7 тысяч северокорейских военных. В ГУР узнали, чем вооружили «новобранцев».

Об этом сообщает ГУР.

Так, в последнюю неделю октября Россия перебросила из Приморского края в районы вблизи Украины свыше 7 тысяч солдат армии КНДР.

«КНДРовцев Москва вооружила, в частности, минометами калибра 60 мм, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК «Феникс» и РПГ-7», - рассказали в разведке.

Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, «особенным бурятам» выдали несколько приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей.

«Северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов ВКС РФ», - добавили в ГУР.

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