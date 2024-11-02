ГУР узнало, чем Россия вооружила «особенных бурятов» из КНДР

ГУР узнало, чем Россия вооружила «особенных бурятов» из КНДР2
- 2.11.2024, 11:45
- 5,970
Украинская разведка сообщила подробности.
В районы, близкие с Украиной, Россия перебросила 7 тысяч северокорейских военных. В ГУР узнали, чем вооружили «новобранцев».
Об этом сообщает ГУР.
Так, в последнюю неделю октября Россия перебросила из Приморского края в районы вблизи Украины свыше 7 тысяч солдат армии КНДР.
«КНДРовцев Москва вооружила, в частности, минометами калибра 60 мм, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК «Феникс» и РПГ-7», - рассказали в разведке.
Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, «особенным бурятам» выдали несколько приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей.
«Северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов ВКС РФ», - добавили в ГУР.