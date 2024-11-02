The Telegraph: Украина вот-вот получит ракету, которая может убить Путина

The Telegraph: Украина вот-вот получит ракету, которая может убить Путина3
- 2.11.2024, 11:56
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Ограничения на дальнобойные удары фактически снимаются.
Украина максимально приблизилась к получению ракеты, способной поразить Москву и создать угрозу лично для диктатора Владимира Путина.
Как сообщает The Telegraph, украинские силы готовятся развернуть мощную баллистическую ракету «Гром-2». Глава делегации Украины в НАТО Егор Чернев подтвердил почти полную готовность этого оружия.
«Поверьте, вскоре будут конкретные результаты, которые увидит не только Украина, но и Российская Федерация», - сказал Чернев.
«Гром-2» - что известно об украинской ракете
«Гром-2» - одноступенчатая ракета с твердым топливом, способная нести боеголовку весом 500 кг на расстояние до 500 км. Она значительно превосходит по возможностям ракету «Точка» 1970-х годов, которая до сих пор была лучшим оружием такого типа в Украине. Разработка «Гром-2» продолжалась более десяти лет, однако проект получил приоритет только после расширения конфликта в 2022 году. На фоне российских атак на промышленные объекты в Днепре, украинские специалисты завершили первые образцы «Гром-2», а в августе президент Зеленский объявил об успешном испытании.
Украинская армия получит возможность наносить глубокие удары, которые не требуют одобрения от союзников, таких как США, Великобритания и Франция, которые поставляли высокоточные боеприпасы, но ограничивали их использование против целей на российской территории. Как следствие, Украина обычно отвечает на российские обстрелы гораздо меньшим количеством боеприпасов, преимущественно дронами.
Благодаря «Гром-2» ограничения на дальнобойные удары фактически снимаются. Единственным препятствием останется лишь скорость производства новых ракет.
Ожидается, что с началом использования «Гром-2» украинские силы смогут активнее атаковать объекты внутри России, хотя это вряд ли окажет немедленное влияние на ситуацию на фронте, где главной проблемой для Украины остается нехватка подготовленных солдат.