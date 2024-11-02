Бразильский ученый раскрыл секрет идеального пивного бокала 5 2.11.2024, 12:04

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Многие любители пива это интуитивно чувствовали.

Как сохранить пиво прохладным как можно дольше? Ответ на этот вопрос нашел бразильский ученый Клаудио Пеллегрини.

В своем исследовании Пеллегрини изучал различные формы пивных бокалов, чтобы определить, какая из них лучше всего сохраняет холод. Исследователь пришел к выводу, что наиболее эффективной является форма, напоминающая классический пилснер: узкое основание, плавно расширяющееся кверху.

Такая форма бокала минимизирует площадь поверхности соприкосновения пива с теплым воздухом, что замедляет процесс нагревания напитка. Кроме того, узкое горлышко помогает сохранить аромат пива.

Конечно, ученый отмечает, что идеальный бокал для пива должен быть не только функциональным, но и эстетичным. Слишком маленький бокал, который позволяет выпить пиво за пару глотков, лишает его удовольствия.

Исследование Пеллегрини подтверждает то, что многие любители пива интуитивно чувствовали: классическая форма пилснера действительно является оптимальной для наслаждения этим напитком.

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