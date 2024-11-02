Минские архитекторы спроектировали «коттедж» для бездомных собак 2.11.2024, 12:21

Его может собрать каждый.

Архитекторы Зеленой гавани разработали и собрали модный домик для бездомных собак. Будка изготовлена из ненужных материалов, которые остались от строительства жилых домов. Ее передали в приют «Фортуна». Такие же домики могут собрать все желающие по готовым чертежам, пишет realt.by.

Для того, чтобы показать, какими могут быть домики для животных, архитекторы «А-100 Девелопмент» спроектировали и собрали деревянный «коттедж» с террасой и откидной крышей. Навес защищает от дождя и солнца, внутри обустроено место для ночлега.

Такой же модный домик можно собрать и самостоятельно — поставить на своей лужайке или передать в приют для бездомных животных. Чертежи выложены в открытом доступе.

«Идея создания такого домика возникла во время работы пункта по приему ненужных материалов после ремонта. Мы посчитали, что важно не просто передать их в приют «Фортуна», но и показать, как из того, что могло оказаться на свалке, создать комфорт для бездомных животных. И сделать это красиво, ведь стильной может быть и будка для собак. Наш опыт может повторить каждый. Для этого мы делимся чертежами и разрешаем их использовать. Важно и то, что концепция Зеленой гавани основана на максимальном сохранении леса при застройке, а повторное использование остатков деревянных материалов этому содействует», — отмечает главный архитектор проекта Зеленая гавань Мария Авилова.

Напомним, что в начале октября минчан попросили поделиться излишками ремонта. В инициативе приняли участие жители Зеленой гавани и других районов Минска и пригорода. В пункт приема ненужных стройматериалов принесли доски, плитки, листы металлопрофиля, сетки рабицы и утеплители. Все они пойдут на изготовление конструкций для бездомных животных в приюте «Фортуна».

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