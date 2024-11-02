Как глава РПЦ россиян обозвал 2 Михаил Брошин, «Салідарнасць»

2.11.2024, 12:29

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Громче всех «держи вора» кричит сам вор.

Чем больше человек любит читать другим морали, тем хуже у него зрение. Как правило, такие персонажи в упор не видят бревна в собственном глазу. Порой это приводит к трагикомичным ситуациям.

Патриарх Кирилл выпустил книгу, в которой обличает род людской: «С сожалением приходится говорить о том, что человечество, похоже, неспособно жить без войны – такова падшая природа человека».

Вообще-то глава Русской православной церкви собирался наехать на «проклятый Запад», но маленько промахнулся. Вот список войн, которые Москва вела в последние десятилетия:

1. Афганская (1979-1989)

2. Первая чеченская (1994-1996)

3. Вторая чеченская (1999-2000)

4. Вторжение в Грузию (2008)

5. Вторжение в Крым и на Донбасс (2014 – по настоящее время)

6. Сирийская (2015 – по настоящее время)

7. Центральноафриканская (2018 – по настоящее время)

8. Украинская (2022 – по настоящее время)

Плюс еще участие в ряде вооруженных конфликтов тем или иным образом.

Поэтому утверждение Кирилла, что Россия является миролюбивой страной, и ее народ не стремится начинать военные конфликты с другими странами, опровергается даже новейшей историей, не говоря уже о событиях, более отдаленных по времени.

По сути, говоря о «падшей природе человека», патриарх припечатал, в первую очередь, соотечественников, которых хлебом не корми, только дай где-нибудь повоевать.

Правда, в последнее время количество желающих отправиться на поле брани уменьшается. Заманивать в российскую армию приходится многомиллионными выплатами, причем все большими и большими.

Кирилл решил внести свою лепту в пропаганду войны и придумал еще один стимул. Глава РПЦ обещает тем, кто погибнет при попытке оккупировать Украину… вечную жизнь.

Правда, православные в массе своей все равно не спешат устранить «все эти диавольские помыслы» и обеспечить «духовное единство Святой Руси». Даже просто прийти в храм на Пасху и Рождество для паствы Кирилла сродни подвигу, на который, согласно официальным данным, способны 1-2%.

Но это не делает деяния церкви менее опасными. РПЦ стала соучастником Кремля в преступлениях против человечества, которое она же и обвиняет в неспособности жить без войны. Хотя это ровно тот случай, который описан в русской поговорке: «Громче всех «держи вора» кричит сам вор».

Михаил Брошин, «Салідарнасць»

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