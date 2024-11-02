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Упавшие деревья, поврежденные авто и нарушение электроснабжения: что натворил ураган в Беларуси

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  • 2.11.2024, 12:37
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Упавшие деревья, поврежденные авто и нарушение электроснабжения: что натворил ураган в Беларуси

Спасатели рассказали о последствиях непогоды 1 ноября.

Из-за сильного ветра с порывами до 24 м/с в Беларуси 1 ноября зафиксирован 41 случай падения деревьев, рассказали в пресс-службе МЧС.

В Минской области вследствие прохождения грозового фронта в пяти районах зафиксированы девять случаев падения деревьев: в Воложинском, Борисовском (2), Минском (3), Молодечненском (2) и Несвижском районах.

В результате усиления ветра спасатели Могилевской области шесть раз выезжали на уборку упавших деревьев. В Могилеве, Бобруйском, Чаусском районах и городе Шклове деревья упали на дорогу и перегородили проезд. В Могилеве на проспекте Димитрова дерево упало на парковку и повредило три легковых автомобиля.

По информации РУП «Могилевэнерго», в течение суток в Могилевской области нарушалось электроснабжение 17 населенных пунктов и трех ферм в Кричевском, Кировском и Глусском районах.

В результате непогоды в Гомельской области были зафиксированы два инцидента. В Калинковичах сорванный лист металлопрофильной облицовки торцевой части фасада жилого дома повредил два автомобиля, а в горпоселке Лоев дерево упало на проезжую часть по улице Ворошилова.

За минувшие сутки спасатели Бресткой области выезжали на ликвидацию последствий непогоды в деревне Яглевичи Ивацевичского районы, где дерево упало на дорогу.

Также для ликвидации последствий непогоды привлекались другие организации. В Барановичах дерево упало на два автомобиля, в деревне Новая Мышь Барановичского района — во дворе между многоквартирными домами, еще одно дерево упало на проезжую часть. В Пружанском районе зафиксирован факт падения дерева на проезжую часть, а в Бресте возникла угроза падения расколовшейся ветки на хозяйственное строение. Здесь работы проводили ЖКХ, ДЭУ и ПКУП «Коммунальник».

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