В Израиле задержали помощника Нетаньяху 2.11.2024, 12:42

По подозрению в утечке разведданных о ХАМАС.

Помощник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху входит в число людей, арестованных по подозрению в нарушении безопасности, приведшем к утечке совершенно секретных разведданных, сообщает издание Axios.

По данным журналистов, на протяжении течение нескольких дней информация об инциденте пребывала под запретом, пока в пятницу, 1 ноября, суд не обнародовал некоторые его подробности.

Израильские официальные лица заявили, что несколько недель назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась в Шин-Бет — службу внутренней разведки Израиля — с просьбой начать расследование того, как совершенно секретный необработанный отчет разведки оказался в распоряжении сотрудников немецкого таблоида Bild.

В начале сентября 2024 года данное издание опубликовало материал, в которой упоминался документ, предположительно подготовленный лидером ХАМАС Яхьей Синваром и содержащий стратегию ХАМАС в отношении переговоров об израильских заложниках и прекращении огня.

Совместное расследование Шин-Бет, израильской полиции и ЦАХАЛ привело к аресту нескольких подозреваемых.

Расследование было посвящено «проблеме нарушения безопасности из-за незаконного предоставления секретной информации», которая поставила под угрозу «секретную информацию и источники разведданных, а также нанесла ущерб усилиям по достижению целей войны в секторе Газа», согласно информации, которую суд опубликовал 1 ноября

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отрицает, что кто-то из сотрудников его офиса оказался замешан в инциденте. «Никто из офиса премьер-министра не был допрошен или арестован», — заявил он.

Нетаньяху добавил, что никакой утечки секретной информации из его канцелярии не было и обвинил в ней другие государственные органы Израиля, названия которых, однако, он не стал называть.

Израильские официальные лица утверждают, что один из задержанных подозреваемых является ближайшим помощником Нетаньяху.

По данным израильской общественной телекомпания Kan, этот помощник тесно сотрудничал с Нетаньяху с момента начала боевых действий ЦАХАЛ против Хезболлы, принимал участие в важных совещаниях по вопросам безопасности и получил доступ к строго секретной информации, хотя и не проходил через проверку биографических данных.

В результате помощник не получил допуска к сведениям, необходимым для работы в офисе премьер-министра, и он не был официально принят туда на работу. При этом он активно консультировал Нетаньяху, подытожили журналисты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com