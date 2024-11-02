Россия установила рекорд по потерям техники и вооружения 2.11.2024, 12:49

В октябре.

В октябре 2024 года войска России понесли значительные потери. Установлен рекорд по количеству обезвреженных боевых бронированных машин оккупантов с начала полномасштабной войны.

Статистика Генерального штаба Вооруженных сил Украины говорит о том, что наши воины сожгли и подбили за прошедший месяц 923 российских ББМ. Подсчеты опубликованы на сайте ГШ ВСУ.

Примерная стоимость «отминусованных» ББМ врага – минимум полмиллиарда долларов США.

Кроме того, безвозвратные и санитарные потери в личном составе за указанный период составили 41 980 захватчиков. Условно говоря, это больше, чем три мотострелковые дивизии.

В октябре РФ лишилась 279 танков (это примерно девять танковых батальонов, если в одном по 31 машине). Стоимость такого количества танков – не менее 400 миллионов долларов.

Было подбито 31 средство ПВО врага. Среди самых дорогих – новейшая система 55Ж6М «Небо-М». Это многофункциональный мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах за 100 миллионов долларов.

В списке «жирных целей» оказались не менее пяти зенитных ракетных комплексов оккупантов из семейства БУК. Стоимость одного (в зависимости от модификации) колеблется от 40 до 50 миллионов долларов.

Силы обороны в октябре ликвидировали и повредили более 1184 артиллерийских систем росармии. А это условно 65 артдивизионов. Общую стоимость можно оценить в свыше 900 миллионов долларов.

Кстати, всего с начала широкомасштабного вторжения уничтожено и поражено более 20 000 единиц артиллерии россиян.

Если посчитать суммарные потери техники и оружия противника за октябрь, то стоимость составит более 2,7 миллиарда долларов.

«Что можно приобрести за такую сумму? Например – 33 000 школьных автобусов для детей в российских глубинках. Но Россия выбрала финансировать войну и убийства», – указали в Генштабе ВСУ.

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