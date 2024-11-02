Лукашенко привиделись «клопы в Париже»2
- 2.11.2024, 12:50
Диктатор бредил в Мостах.
Лукашенко принял участие в областных «Дожинках» в Мостах.
«Местные жители поэтично называют Мосты маленьким Парижем. Ошибаетесь, поверьте. Мосты сегодня привлекательнее Парижа. Разбитые витрины, сожженные машины, клопы, криминал, сплошные мигранты — все это мы видели в репортажах с Олимпийских игр. А грязная река Сена и в подметки не годится нашему величественному полноводному Нёману.
Особенно в районе мостов, где находится самый большой в Беларуси подвесной мост», — заявил Лукашенко.