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Лукашенко привиделись «клопы в Париже»

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  • 2.11.2024, 12:50
Лукашенко привиделись «клопы в Париже»

Диктатор бредил в Мостах.

Лукашенко принял участие в областных «Дожинках» в Мостах.

«Местные жители поэтично называют Мосты маленьким Парижем. Ошибаетесь, поверьте. Мосты сегодня привлекательнее Парижа. Разбитые витрины, сожженные машины, клопы, криминал, сплошные мигранты — все это мы видели в репортажах с Олимпийских игр. А грязная река Сена и в подметки не годится нашему величественному полноводному Нёману.

Особенно в районе мостов, где находится самый большой в Беларуси подвесной мост», — заявил Лукашенко.

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