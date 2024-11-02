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Один снайпер ВСУ уничтожил экипажи двух БТР-82А в Курской области

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  • 2.11.2024, 12:55
  • 5,624
Один снайпер ВСУ уничтожил экипажи двух БТР-82А в Курской области

Видео боя.

1 ноября в ССО ВСУ доказали, что «и один в поле воин», продемонстрировав бой украинского снайпера против двух экипажей БТР-82А в Курской области.

Оккупанты попали в засаду и были вынуждены остановить бронетранспортеры, там их поджидал стрелок UA_REG TEAM 8-го полка ССО, который и открыл огонь по врагу.

Как можно заметить на видео в Telegram-канале ССО, спецназовец производит не менее 7 выстрелов, каждый раз поражая новую цель.

8-й полк специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславовича существует с 1992 года. С 2004 года базируется в Хмельницком. Полк принимал участие в миротворческих миссиях в Ираке, Сьерра-Леоне и Либерии. С 2014 года участвовал в операциях в зоне АТО. С 2022 года за героизм проявленый в ходе боев с армией РФ 8-й полк ССО получил почетную награду «За мужество и отвагу».

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