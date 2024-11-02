Отель на колесах: грузовой Mercedes превратили в большой двухэтажный автодом 2.11.2024, 12:59

2,368

Внутри есть несколько гостиничных номеров.

В Португалии превратили грузовой Mercedes-Benz Actros в большой дом на колесах. Его используют в качестве передвижного отеля. Об этом рассказывает сайт Carakoom.

Идея создать отель на колесах родилась в 2017 году у двух португальских любителей серфинга Эдуардо и Даниэле. Впоследствии они начали воплощать в жизнь проект TSH (Truck Surf Hotel — грузовик-отель для серверов).

На шасси Mercedes Actros установили специальный жилой модуль. Когда авто остановлено, то у него раскладывается второй этаж.

На первом этаже оборудовали санузел, кухню-гостиную с обеденным столом на 10 человек и диваном. На стене повесили проектор. Кроме того, раскладывается небольшая терраса.

На втором этаже разместили четыре стандартных номера с двухъярусными кроватями и один номер люкс с большой двуспальной кроватью.

На Truck Surf Hotel устраивают семидневные туры по побережью Атлантики для серферов стоимостью от 790 евро. Кроме того, Эдуардо и Даниэле предлагают услуги инструктора и за 150 евро готовы обучать начинающих.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com