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«Это открытая диверсия!»: директор Череповецкого завода раскрыл проблемы ВПК России

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  • 2.11.2024, 13:14
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«Это открытая диверсия!»: директор Череповецкого завода раскрыл проблемы ВПК России

Ситуация критическая.

В оборонно-промышленном комплексе РФ ситуация намного хуже, чем рассказывает кремлевская пропаганда и западные СМИ.

Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев открыто заявил о «критическом» положении.

Глава завода пожаловался, что Министерство обороны начало задерживать оплату по военным контрактам. Предприятия не получают деньги по полгода-год. Попытки достучаться до нового министра обороны Белоусова не имеют смысла, так как к нему никого не допускают.

«По оборонзаказам даже не саботаж, это открытая диверсия! Сейчас ситуация критическая у тех, кто так или иначе связан или напрямую с оборонзаказами, или в цепочке тех, кто занимается оборонзаказами. Поставки по оборонзаказу не оплачиваются по полгода, по 9 месяцев, по году! Я даже знаю тех, кто больше года… Им не платят. Кучу бумажек требуют, которые не требовались в момент заключения контракта, и не платят. А потом начинается новая волна потребностей на фронтах. Говорят: «Ребята, нам еще от вас надо». Мы не против, но нам еще с прошлого лета не заплатили. А мы с чего сделаем? Вы внимание обратите на ставку кредитования! То, что мы вам год назад поставили, это уже обесценилось даже в том случае, если вы нам заплатите! Мы за эти деньги даже половины сделать не сможем, что делали год назад! Пытаемся выйти на Белоусова и рассказать. Это капец какой-то! Но не подойти! Затыкают рты! Многие из тех, кто в прошлом году подписались под оборонзаказом, в этом не будут. Не потому, что они против страны, а просто нет ресурсов», — пожаловался Боглаев.

Он прогнозирует России тяжелые последствия из-за сложившейся ситуации. «Я понять не могу! Если у нас идет «СВО» третий год, если, со слов президента есть риски фрагментации страны, что происходит?», — задался вопросом глава завода. Череповецкий литейно-механический завод (ЧЛМЗ) специализируется на производстве различных видов промышленного оборудования и деталей.

Для нужд армии РФ завод поставляет компоненты и оборудование для военной техники и транспортных средств. Среди продукции завода могут быть такие изделия, как литейные детали для бронетехники, металлоконструкции, запасные части и агрегаты, необходимые для ремонта и обслуживания военной техники.

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