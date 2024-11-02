«Они с золотыми нитями?»9
- 2.11.2024, 13:21
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Белоруска показала на видео джинсы за астрономическую цену.
Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала джинсы за 2640 рублей в магазине минского торгового центра. Конечно, это брендовая вещь — от Versace. Но многие комментаторы не поняли, за что такие деньги, пишет «Телеграф».
Причем джинсы не подошли девушке по росту. «Мой рост — 170, но прибавьте каблук. А дальше что? Купить за $800 и бежать обрезать?» — задалась вопросом она.
Осталась также недовольна посадкой джинсов. «Фигуру они точно не украшают», — заметила автор видео, добавив, что в магазине с брендовой одеждой никого из покупателей, кроме нее, не было.
@__milovashka__
Джинсы за 800$♬ оригинальный звук - БЛОГЕР Минск/Гомель
«Аж интересно стало. Чем джинсы за $800 отличаются от джинсов за $8?» — поинтересовалась одна комментаторша.
«Ну, за $8 могут красить все вокруг и попу делать плоской, а за $800 — греть ваше самолюбие», — ответили ей.
«Даже у Versace ниже» — В TikTok показали цены на конфискованную брендовую обувь в Беларуси. Комментаторы поспорили
«Они с золотыми нитями? Ибо не понятно, как формируется цена», — также озадачилась другая пользовательница TikTok.
«За что 2 тысячи? Самые обычные джинсы, только что Versace», — написала третья.
Кто-то же заверил, что и бесплатно не нужна такая вещь: «Ну вот честно».