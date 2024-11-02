закрыть
2 ноября 2024, суббота, 14:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Они с золотыми нитями?»

9
  • 2.11.2024, 13:21
  • 3,430
«Они с золотыми нитями?»

Белоруска показала на видео джинсы за астрономическую цену.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала джинсы за 2640 рублей в магазине минского торгового центра. Конечно, это брендовая вещь — от Versace. Но многие комментаторы не поняли, за что такие деньги, пишет «Телеграф».

Причем джинсы не подошли девушке по росту. «Мой рост — 170, но прибавьте каблук. А дальше что? Купить за $800 и бежать обрезать?» — задалась вопросом она.

Осталась также недовольна посадкой джинсов. «Фигуру они точно не украшают», — заметила автор видео, добавив, что в магазине с брендовой одеждой никого из покупателей, кроме нее, не было.

@__milovashka__

Джинсы за 800$

♬ оригинальный звук - БЛОГЕР Минск/Гомель

«Аж интересно стало. Чем джинсы за $800 отличаются от джинсов за $8?» — поинтересовалась одна комментаторша.

«Ну, за $8 могут красить все вокруг и попу делать плоской, а за $800 — греть ваше самолюбие», — ответили ей.

«Даже у Versace ниже» — В TikTok показали цены на конфискованную брендовую обувь в Беларуси. Комментаторы поспорили

«Они с золотыми нитями? Ибо не понятно, как формируется цена», — также озадачилась другая пользовательница TikTok.

«За что 2 тысячи? Самые обычные джинсы, только что Versace», — написала третья.

Кто-то же заверил, что и бесплатно не нужна такая вещь: «Ну вот честно».

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип