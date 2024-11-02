Россияне начали поднимать со дна «Новочеркасск», потопленный в декабре 2023 года

Россияне начали поднимать со дна «Новочеркасск», потопленный в декабре 2023 года5
- 2.11.2024, 13:24
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Фотофакт.
Россияне начали поднимать со дна Черного моря корабль «Новочеркасск». Силы обороны Украины потопили его в декабре 2023 года.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
В порту Феодосии начали поднимать со дна большой десантный российский корабль «Новочеркасск».
Как отмечают местные жители, корабль вытягивают частями. В частности, оккупанты уже достали обломок кормы.
Большой десантный российский корабль «Новочеркасск» был потоплен в Феодосийском порту 26 декабря 2023 года.
Силы обороны Украины уничтожили вражеский корабль ракетным ударом.