В Беларуси выпал первый снег 2 2.11.2024, 13:30

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Кадры из Витебской области.

В Витебской области выпал первый снег. Фото из областного центра и видео, снятое в Браславском районе, публикует местный паблик «Витебск. Главное».

Напомним, Витебская область наиболее пострадала от последствий непогоды. В результате шквалистого ветра со вчерашнего вечера возникли нарушения электроснабжения в Поставском, Миорском, Полоцком, Верхнедвинском, Докшицком и Бешенковичском районе. По данным на 12:00 аварийно-восстановительные работы идут в 64 населенных пунктах преимущественно Полоцкого и Россонского районов.

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