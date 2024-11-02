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Военный РФ с нашумевшего видео из Селидово стал «грузом 200»

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  • 2.11.2024, 13:44
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Военный РФ с нашумевшего видео из Селидово стал «грузом 200»

Недолго радовался.

Один из символов российской оккупации Селидово — военный ВС РФ Геннадий Стоянов, — уничтожен. О его ликвидации появилась информация в Z-пабликах, передает «Диалог.UA».

Стоянов был в составе группы ВС РФ, которая одной из первых прорвалась в центр украинского Селидово, что на Донбассе. Видео, на котором он радовался захвату украинского города на фоне уничтоженных зданий, приобрело большую популярность у российских ультрапатриотов.

«Победа, родной! Мы просто взяли этот город! Это наше, родное стало! Вернулось! Вернулось в нашу страну Россиюшку. Никакой город перед нами не устоит», — кричал российский оккупант в ролике.

Однако сам 26-летний оккупант вскоре «не устоял» перед украинским ударным дроном. В минувшую среду, 30 октября, он был ликвидирован Силами обороны Украины.

Примечательно, что новость о уничтожении Стоянова большинство российских Z-каналов проигнорировало. Свою задачу он выполнил и больше не представляет для россиян никакого интереса.

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