«Это даже не позор, это что-то хуже» 7 2.11.2024, 13:51

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Случившееся со сборной России по футболу назвали «кошмаром».

Двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой шокирован тем, что сборной России по футболу предстоит провести товарищеский матч со вторым составом национальной команды Бруней.

Поединок запланирован на 15 ноября, а азиаты, которые занимают 184-е место в мировом рейтинге, не смогут привезти в Краснодар основу из-за того, что спортсмены в этот период находятся в отпуске, пишет «Обозреватель».

«Я не знаю, как это комментировать. Это даже не позор, это что-то хуже, наверное. Как сборная России может играть против такого? Это же абсурд. Я вообще не знал, что такая сборная существует. Но теперь выясняется, что у них есть несколько команд. Кошмар», – заявил бывший полузащитник сборной России в интервью «РБ Спорт».

Позже руководительница отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена заявил, что на самом деле сборная Брунея отправит в Россию «свои лучшие таланты из Суперлиги».

«В Россию поедет несколько перспективных игроков, а 2-3 футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела», - сказала Картиена.

В комментариях болельщики из РФ сокрушаются, до какого уровня упала их команда.

«Покажите лица тех, кто призывал в Азию перейти. Даже Бруней играть не хочет», «Работа РФС видна. Главное не качество, а количество», «Просто сборная России стремится попасть в книгу рекордов Гиннеса - какая сборная может сыграть с максимальным количеством днищенских команд?» – не сдерживают эмоций фанаты.

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