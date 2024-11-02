закрыть
2 ноября 2024, суббота, 14:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко сделал такое же заявление, что и накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину

9
  • 2.11.2024, 13:55
  • 7,188
Лукашенко сделал такое же заявление, что и накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину

Диктатор намекает на планы Кремля?

Диктатор и соучастник российской агрессии против Украины Александр Лукашенко снова заговорил о том, что РФ якобы «не намерена использовать белорусскую территорию для атак на третьи страны».

Соответствующее заявление он сделал на фестивале «Дожинки-2024» 2 ноября.

Диктатор назвал «глупостью» заявления о том, что РФ снова может использовать территорию Беларуси для агрессии против третьих стран.

«Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию, Украину», — сказал диктатор.

Отметим, что аналогичные заявления Лукашенко делал и незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Тогда российская армия использовала белорусскую территорию, чтобы прорваться на север Украины и подойти вплотную к Киеву.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип