Лукашенко сделал такое же заявление, что и накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину

Лукашенко сделал такое же заявление, что и накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину9
- 2.11.2024, 13:55
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Диктатор намекает на планы Кремля?
Диктатор и соучастник российской агрессии против Украины Александр Лукашенко снова заговорил о том, что РФ якобы «не намерена использовать белорусскую территорию для атак на третьи страны».
Соответствующее заявление он сделал на фестивале «Дожинки-2024» 2 ноября.
Диктатор назвал «глупостью» заявления о том, что РФ снова может использовать территорию Беларуси для агрессии против третьих стран.
«Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию, Украину», — сказал диктатор.
Отметим, что аналогичные заявления Лукашенко делал и незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Тогда российская армия использовала белорусскую территорию, чтобы прорваться на север Украины и подойти вплотную к Киеву.