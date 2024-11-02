Лукашенко сделал такое же заявление, что и накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину 9 2.11.2024, 13:55

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Диктатор намекает на планы Кремля?

Диктатор и соучастник российской агрессии против Украины Александр Лукашенко снова заговорил о том, что РФ якобы «не намерена использовать белорусскую территорию для атак на третьи страны».

Соответствующее заявление он сделал на фестивале «Дожинки-2024» 2 ноября.

Диктатор назвал «глупостью» заявления о том, что РФ снова может использовать территорию Беларуси для агрессии против третьих стран.

«Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию, Украину», — сказал диктатор.

Отметим, что аналогичные заявления Лукашенко делал и незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Тогда российская армия использовала белорусскую территорию, чтобы прорваться на север Украины и подойти вплотную к Киеву.

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