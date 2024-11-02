А знает ли Кинчев, что такое «гойда»?9
- Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
- 2.11.2024, 14:14
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Вслед за Шаманом полетел вниз очередной Z-проект.
Вслед за Шаманом полетел вниз очередной Z-проект. Выясняется, что «Гойда» в России никому не нужна. Думаю, что и на фронте она никому не зайдет. Там любят что-то нейтральное и жизнеутверждающее.
А билеты по 4500 в регионах, там за такое только на хорошие театральные постановки ходят, а не на постаревшего и ополоумевшего «фронтмена» Алисы. Не сейчас.
Но еще наступят времена «Шестого лесничего», а не с…ной и позорной «Гойды». Интересно, а знает ли Кинчев, что такое эта самая «гойда»? Кто бы ему объяснил на досуге.
Телеграм-канал «Занимательная конспирология»