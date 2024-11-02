Звезды фильма «Мстители» оригинально поддержали Камалу Харрис на выборах в США 2.11.2024, 14:38

«Супергерои» провели собрание.

Известные американские актеры, звезды супергеройской франшизы «Мстители» от Marvel публично поддержали демократку Камалу Харрис, которую ранее уже поддержал Арнольд Шварценеггер, на президентских выборах в США, пишет УНИАН.

Скарлетт Йоханссон, которая сыграла в фильме Черную вдову, собрала супергероев и призвала их «побороть Дональда Трампа», который также претендует на пост президента.

Исполнитель роли Халка Марк Руффало опубликовал в соцсети Х видео, на котором показались его коллеги из «Мстителей», в частности, Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Дон Чидл, Данаи Гурира и Пол Беттани. Знаменитости поддержали Харрис и губернатора Миннесоты Тима Волца.

«Мы вернулись. Давайте объединимся ради демократии. Каждый голос имеет значение. Голосуйте за Камалу Харрис и Тима Волца», - призвал американцев в подписи к ролику Руффало.

В конце видео «Мстители» оставили ссылку на сайт, где можно проверить статус регистрации избирателя, найти свой избирательный участок и узнать все о голосовании 5 ноября.

Инициатор собрания Йоханссон подчеркнула, что гражданам сейчас важно подумать о будущем и сосредоточиться на теме выборов.

«Я просто надеюсь, что люди воспользуются своим правом голоса и примут участие в выборах, особенно молодежь, потому что, очевидно, это их будущее», - сказала ранее артистка в интервью Vanity Fair.

Актриса высказалась также об оппоненте Харрис - Трампе. Она убеждена, что еще одна каденция политика может нанести вред американцам и всему миру.

«Моей дочери 10 лет, и я думаю о том, сколько вреда нанесено - не только в политическом и социальном плане, но и в экологическом - во время правления Трампа. Это похоже на чрезвычайную ситуацию.

Очень актуальна поддержка противоположного», - подчеркнула Скарлетт.

Руффало также опубликовал пост в Instagram, где обратился к американцам с просьбой поддержать Харрис и не допустить, чтобы политические планы Трампа воплотились в жизнь.

«Не сидите сложа руки. Это тот случай, когда мы проигрываем по-крупному: Проект 2025, репродуктивные права женщин, изменение климата, государственное образование, списание студенческих долгов, Закон о доступной медицине, социальное обеспечение, а с сегодняшнего дня - и вакцины, спасающие жизни. Это дерьмо реальное, и оно придет за вами», - написал Марк.

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