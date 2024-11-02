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В Литве при загадочных обстоятельствах погиб бывший российский неонацист Казак

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  • 2.11.2024, 14:44
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В Литве при загадочных обстоятельствах погиб бывший российский неонацист Казак

Он выступал против Путина.

Как сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на российские телеграм-каналы, 23 октября в Литве недалеко от деревни Явнишкес, на трассе Рига — Шяуляй — Тавроги — Калининград грузовик сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Как выяснилось позже, жертвой стал один из известных в прошлом активистов неонацистского движения в Татарстане Дмитрий Новиков по прозвищу Казак.

За свои неонацистские взгляды Новиков провел за решеткой 14 лет. Первый срок — 4 года — он получил в возрасте 21 года, когда совершил нападение с ножом на своего идейного врага — активиста левых взглядов. После освобождения в 2008 году Новиков создал молодежную неонацистскую группировку «Казанская дивизия», которая организовывала так называемые белые патрули, во время которых сбивались люди неславянской внешности.

В 2010 году его снова задержали за групповые нападения на антифашистов, что привело к новому сроку заключения — еще 3,5 года. К которому вскоре добавили год за создание экстремистской группировки.

Несмотря на пребывание в тюрьме, Новиков продолжал руководить «Казанской дивизией» и даже подстрекал своих сторонников к попытке поджога здания Всетатарского общественного центра в Казани.

Силовикам удалось перехватить переписку и предотвратить поджог. В результате Новикову прибавили еще четыре года. Сам же он в интервью литовским журналистам утверждал, что дело было сфабриковано.

В 2014 году, по словам самого Новикова, ему предлагали написать прошение о помиловании и отправиться в зону боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Но он отказался. Одному из литовских изданий Новиков рассказывал, что в колонии подвергался пыткам и психическому воздействию.

Последнюю судимость — 2,5 года колонии за экстремизм в интернете-Новиков получил вскоре после освобождения. Мужчина утверждал, что его обвинили в репосте каких-то высказываний, которые он не делал.

В конце концов Новиков уехал в Украину и попросил там политическое убежище. Утверждал, что «одним из первых высказывался, что Путин и его чиновники — главные враги России», проводил митинги, а также поддерживал «Азов».

Когда в убежище было отказано, то в марте 2021 года Новиков через Беларусь перебрался в Литву. По его словам, туда он попал нелегально по болотам.

В интервью литовскому изданию в 2021 году Новиков рассказывал, что, находясь в Украине, он занимался организацией протестов в защиту Алексея Навального, давал интервью и рассказывал о том, что происходит в колонии во Владимире.

23 октября 2024 года Новиков при загадочных обстоятельствах попал под колеса фуры.

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