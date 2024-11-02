Путин долго бесился

Путин долго бесился3
- Александр Невзоров
- 2.11.2024, 14:56
- 5,226
Наконец способ «единения» россиян найден.
У Путина большие планы на будущее.
Конечно, устроив грабеж и геноцид Донбасса, он не остановится.
Вот документальное подтверждение: появился первый официальный учебник по созданию братских могил на территории РФ.
Кремль долго бесился от того, что ему не удавалось добиться настоящего единства россиян.
Такого единства, чтобы все были «плечом к плечу» и все 100% были вовлечены в общие «процессы».
Наконец способ единения найден. Это -коллективное захоронение.
У всех появляется воистину «нечто общее», ибо опарыши персональными не бывают. Да и процесс разложения, тоже - «один на всех».
В одной траншее, мирно, без склок и дебатов смогут улечься либералы и черносотенцы, сотрудники Роскомнадзора и журналисты, попы и муллы.
Разумеется, «костяк» массовых захоронений будет состоять из молчунов-обывателей, которые хотели «просто жить» не заморачиваясь протестами и «всякой политикой».
Александр Невзоров, «Телеграм»