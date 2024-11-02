Путин долго бесился 3 Александр Невзоров

2.11.2024, 14:56

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Наконец способ «единения» россиян найден.

У Путина большие планы на будущее.

Конечно, устроив грабеж и геноцид Донбасса, он не остановится.

Вот документальное подтверждение: появился первый официальный учебник по созданию братских могил на территории РФ.

Кремль долго бесился от того, что ему не удавалось добиться настоящего единства россиян.

Такого единства, чтобы все были «плечом к плечу» и все 100% были вовлечены в общие «процессы».

Наконец способ единения найден. Это -коллективное захоронение.

У всех появляется воистину «нечто общее», ибо опарыши персональными не бывают. Да и процесс разложения, тоже - «один на всех».

В одной траншее, мирно, без склок и дебатов смогут улечься либералы и черносотенцы, сотрудники Роскомнадзора и журналисты, попы и муллы.

Разумеется, «костяк» массовых захоронений будет состоять из молчунов-обывателей, которые хотели «просто жить» не заморачиваясь протестами и «всякой политикой».

Александр Невзоров, «Телеграм»

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