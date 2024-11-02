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Из Лошицкого яра в Минске исчез мемориальный крест

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  • 2.11.2024, 15:01
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Из Лошицкого яра в Минске исчез мемориальный крест

К нему ежегодно на Дзяды приходили с памятными шествиями.

Из Лошицкого яра в Минске исчез крест жертвам большевистского террора

Считается, что в этом урочище в 1937—1941 годах органы НКВД проводили массовые расстрелы.

На это обратил внимание телеграм-канал «Спадчына».

Мемориальный крест жертвам большевистского террора был установлен на окраине Лошицкого парка в 1990-е годы усилиями Свислочского отделения Минской организации Белорусского Народного Фронта и объединения «Мартиролог Беларуси». Деревянный крест высотой в пять метров был спроектирован известным художником Николаем Купавой.

Крест напоминает о братской могиле, в которой покоятся жертвы НКВД. В конце 1990-х годов началась застройка территории гаражами, поэтому найти крест непросто. Лошицкий парк находится на южной окраине Минска. В XIX веке здесь возник усадебный комплекс с большим парком, который был конфискован после Октябрьской революции 1917 года. Во время гражданской войны с 1918 по 1920 годы территория использовалась в разных целях, пока в середине 1920-х годов ее не разделили.

В середине 1920-х годов бывшая усадьба в Лошице была разделена: на одной части парка разместилось сельскохозяйственное исследовательское учреждение, а саму усадьбу передали ОГПУ, позже переименованному в НКВД.

Здесь разместился отдел специального назначения, который занимался подготовкой советских разведывательных и диверсионных групп. В 1920-х и 1930-х годах эти группы перебрасывались через советско-польскую границу, которая проходила недалеко от Минска, и должны были заниматься там подпольной антипольской деятельностью.

В свою очередь, многие люди из Польши стремились перебраться в Советский Союз, надеясь на лучшую жизнь, поверив коммунистической пропаганде. Советская госбезопасность встречала их с недоверием, видя в них потенциальных шпионов и врагов.

Утверждается, что сотни арестованных беженцев попадали таким образом в Лошицу, где многие были расстреляны и захоронены в песчаной яме в северо-восточной части парка.

После прихода немецких войск в Минск в 1941 году усадьба в Лошице была занята минским окружным комиссаром. Во время оккупации здесь была расстреляна неизвестная часть евреев и партизан, которых хоронили в другой яме.

Зенон Позняк утверждает, что о расстрелах в Лошице он узнал в 1988 году, когда опрашивал местных жителей. Летом того же года, когда проводились археологические раскопки и эксгумация в Куропатах, место расстрелов в Лошице, по его словам, было засыпано грунтом, чтобы скрыть следы преступлений большевиков.

Когда он вернулся сюда в 1989 году, чтобы сделать разметку под археологические раскопки, то увидел, что яр засыпан, а на его месте расположены гаражи. Позняк рассказывал, что пытался с группой молодежи раскопать щебень, но это не удалось.

На основании слов свидетелей расстрелов Зенон Позняк также рассказывает о том, что здесь в 1937 году расстреливали людей каждый день, а нквдшники охотно давали комсомольцам пострелять во врагов народа и даже 20 сталинских копеек (это цена пачки спичек) за один выстрел и одно убийство. Считается, что в Лошице убили и закопали не меньше десяти тысяч человек.

Лошицкий яр стал традиционным местом, куда ежегодно на Дзяды приходили с памятными шествиями.

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