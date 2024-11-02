Украинские морпехи в Донецкой области затрофеили новый российский танк Т-72

Украинские морпехи в Донецкой области затрофеили новый российский танк Т-721
- 2.11.2024, 15:11
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Свежий трофей показали на видео.
Украинские воины на фронте не только «демилитаризуют» вражескую армию, но и снабжают дополнительной техникой украинское войско. Недавно в Донецкой области они захватили российский танк Т-72.
Трофейная техника оказалась достаточно новой и исправной. Трофеем похвастались морпехи 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
Российский танк они захватили во время одного из боев в Донецкой области. Теперь он будет воевать на светлой стороне – против своих бывших владельцев.
«Воины 35 отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского в боях в Донецкой области затрофеили очередной танк Т-72 российско-оккупационных войск. Спасибо за «ленд-лиз», снаряды вернем», – отметили морпехи.
Они также показали трофей видео.
«Командир, трофейчик – как заказывали: новенький, свеженький», – восторженно приговаривает воин, снимающий со всех сторон танк.