В Минске подростки утопили в Свислочи шесть шеринговых электросамокатов 3 2.11.2024, 15:15

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Несовершеннолетних нашли по записям камер видеонаблюдения.

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении двух парней, которых обвиняют в совершении злостного хулиганства, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что 16-летний и 17-летний парни возвращались поздней ночью из компьютерного клуба. Проходя по набережной Свислочи, они увидели четыре шеринговых самоката. Один из них предложил бросить их в реку, что они и сделали.

Через несколько дней молодые люди утопили еще два электросамоката. Общая сумма причиненного шеринговой компании ущерба составила более 3600 рублей.

Несовершеннолетних нашли по записям камер видеонаблюдения. В отношении них возбудили уголовное дело.

— Один из обвиняемых обучается в 10-м классе одной из столичных школ, его подельник — учащийся колледжа, который ранее уже имел проблемы с законом, — рассказали в прокуратуре. — Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 УК (Злостное хулиганство).

В отношении парней избрана мера пресечения в виде отдачи несовершеннолетних под присмотр.

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