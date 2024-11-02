«Парень простых решений»: Киев готов к возможной победе Трампа 3 2.11.2024, 15:23

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Украинские топ-чиновники видят в этом некоторые плюсы.

Некоторые представители правительства президента Украины Владимира Зеленского за закрытыми дверями признаются, что видят позитив в возможной победе Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Украинские топ-чиновники видят плюсы в вероятной победе Трампа, даже несмотря на его неоднократную критику расходов США на военную поддержку Украины и призывы к быстрому прекращению войны, которые могут быть выгодны стране-агрессору России.

Официальная позиция украинских властей, однако, заключается в том, что Киев будет работать с тем, кого выберут американцы в президенты — неукоснительно следуя принципиальной дипломатической линии невмешательства во внутренние дела США как союзника.

Как напоминают в WP, у Трампа и президента Зеленского ранее были напряженные отношения. В 2019 году, Трамп, в бытность президентом США, приостановил военную помощь Украине в предполагаемой попытке оказать давление на президента Зеленского — чтобы тот «раскопал» компромат по поводу деловых интересов в Украине сына Джо Байдена — Хантера. Эти усилия привели к процедуре импичменту Трампа в Палате представителей США по обвинению в злоупотреблении служебным положением и препятствовании работе Конгресса. Тогда Сенат Трампа оправдал.

Украинские чиновники отвергают идею, что победа Трампа на выборах-2024 станет катастрофой для официального Киева, и что они опасаются такого варианта. В Офисе президента Зеленского царит оптимизм относительно того, что украинский лидер мог бы повлиять на Трампа, если бы они наладили личные связи, сообщили в WP.

«Естественно, [администрация Зеленского — ред.] больше связана с Трампом», — рассказал на условиях анонимности украинский чиновник, работавший в правительстве президента Зеленского во время первого прихода Трампа в Белый дом.

Как утверждает источник, Зеленский всегда видел сходство между собой и Трампом. И это, по мнению украинского президента, поможет им построить хорошие отношения. Ведь оба пришли к власти с нетипичным бэкграундом и извне политической системы — Трамп был выходцем из бизнес-мира, а Зеленский был актером и комиком.

Президент Зеленский и его команда «любят простые решения», рассказал чиновник журналистам WP.

«А Трамп — парень простых решений», — утверждает он.

Кандидат в президенты США от республиканцев неоднократно заявлял, что поможет Украине и России договориться о быстром соглашении о прекращении войны, если он победит на выборах 5 ноября, но не озвучивал конкретных деталей.

В свою очередь, его напарник по выборам Джей Ди Вэнс, к которому многие украинские чиновники относятся с подозрением, говорил о мирном плане, который заморозит нынешние линии фронта, оставив большие части страны в руках России.

Далее, Трамп публично называл президента Зеленского «одним из величайших продавцов, которых я когда-либо видел» — намекая на успехи того в вопросе получения Украиной помощи от США. Но Трамп при этом возложил частичную вину за российско-украинскую на президента Украины, заявив, что тот «никогда не должен был позволять этой войне начаться».

Двое других украинских чиновников заявили WP, что, хотя многие заявления Трампа относительно Украины были негативными, они считают их всего лишь частью предвыборной риторики, которая не обязательно будет соотноситься с его действиями на посту президента США в случае избрания.

Кроме того, украинские чиновники указывают на действия Трампа в отношении Украины во время его президентства, включая первые поставки США летального оружия украинской армии в 2019 году. Хотя Трамп публично хвалил Путина, его администрацию считали в Москве «воинственной». Кроме того, тогда Белый дом добился введения новых санкций против России.

Однако некоторые украинские чиновники признают, что существует высокий потенциал ухудшения ситуации. И выразили обеспокоенность тем, что Трамп будет настаивать на территориальных уступках России со стороны Украины в ходе переговоров — против чего категорически выступает администрация президента Зеленского.

Однако среди представителей команды Зеленского есть ощущение, что Трамп не захочет выглядеть слабым на мировой арене и в результате может предпринять более решительные действия в поддержку Украины.

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