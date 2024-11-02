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Видеоблогер превратил 60-летний трактор в электромобиль

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  • 2.11.2024, 15:38
  • 1,296
Видеоблогер превратил 60-летний трактор в электромобиль

Работа инженера-любителя заняла более шести месяцев.

Видеоблогер Лиам Троникс переоборудовал 60-летний трактор Masey Fergusson в электрический. Работа инженера-любителя заняла более шести месяцев. Эксперимент показывает возможность реставрации старой сельскохозяйственной техники и сокращения углеродного следа от нее.

Процесс преобразования трактора был сложным и многоступенчатым. Лиам разобрал старый двигатель, используя 3D-печать создал новые компоненты и самостоятельно собрал аккумулятор. Троникс не просто заменил старый двигатель на электрический, но переработал конструкцию трактора. Блогер сам спроектировал и изготовил многие детали, включая системы управления и электропитания.

Результатом стал полностью электрический трактор, способный развивать скорость до 24 км/ч. Вместо шумного дизельного двигателя он работает от бесшумной электрической силовой установкой. Посмотреть на трансформацию можно в видео на YouTube.

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