Видеоблогер превратил 60-летний трактор в электромобиль 2 2.11.2024, 15:38

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Работа инженера-любителя заняла более шести месяцев.

Видеоблогер Лиам Троникс переоборудовал 60-летний трактор Masey Fergusson в электрический. Работа инженера-любителя заняла более шести месяцев. Эксперимент показывает возможность реставрации старой сельскохозяйственной техники и сокращения углеродного следа от нее.

Процесс преобразования трактора был сложным и многоступенчатым. Лиам разобрал старый двигатель, используя 3D-печать создал новые компоненты и самостоятельно собрал аккумулятор. Троникс не просто заменил старый двигатель на электрический, но переработал конструкцию трактора. Блогер сам спроектировал и изготовил многие детали, включая системы управления и электропитания.

Результатом стал полностью электрический трактор, способный развивать скорость до 24 км/ч. Вместо шумного дизельного двигателя он работает от бесшумной электрической силовой установкой. Посмотреть на трансформацию можно в видео на YouTube.

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