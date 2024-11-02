«Сходил один раз – не остановишься» 2.11.2024, 15:50

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Белоруска из Кобрина прошла Камино-де-Сантьяго и делится впечатлениями.

Анна из Кобрина хотела поехать в Камино-де-Сантьяго в течение трех лет. В апреле этого года она уволилась с работы и решила: хватит откладывать мечту на потом. О том, что взять с собой в дорогу, сколько стоит поездка и как подготовиться к непростому пути, девушка рассказала devby.io.

Что такое Камино-де-Сантьяго

– Изначально Камино-де-Сантьяго был больше паломническим маршрутом. Сейчас по нему ходят в основном туристы, за все время я встретила только двух паломников. Я же выбралась в такой путь просто потому, что хотела приключений.

Это древний паломнический маршрут к собору Святого Иакова в городе Сантьяго-де-Компостела в Испании, где, по преданию, покоятся мощи апостола Иакова. Камино-де-Сантьяго включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает туристов со всего мира красивыми пейзажами и архитектурой.

Я хотела полностью пройти какой-нибудь длинный маршрут около 1000 км. Изначально выбирала между Французским и Северным маршрутами. В итоге остановилась на Северном – он проходит вдоль побережья и считается более красивым.

Что взять в дорогу

Готовилась я долго, это для меня необычно – большинство моих путешествий спонтанные. Перед поездкой составила таблицу вещей, которые хочу взять, и их веса. В итоге рюкзак весил 6,5 кг без еды и воды – подходит под требования к бесплатной ручной клади.

В итоге я взяла:

Рюкзак.

Трекинговые полуботинки. Обязательно разносить и не ехать в новых. Кроссовки не подойдут – подошва обуви должна быть твердой, чтобы не так сильно чувствовать камни.

Пластырь, стик от мозолей.

Трекинговые носки. Брала две пары, но лучше взять три. Они стоят дороже обычных, однако в этом случае стоит потратиться. В обычных носках сразу появлялись мозоли.

Обычные хлопковые носки, которые можно надевать в альберге, если холодно.

Два комплекта одежды для трекинга.

Теплая кофта.

Пижама.

Одежда для прогулок вечером.

Резиновые шлепанцы. Использовала в душе и гуляла вечером. Босоножки или еще одни кроссовки не брала, чтобы уменьшить вес рюкзака.

Средства гигиены.

Хозяйственное мыло для стирки.

Дождевик тонкий и легкий, понадобился только три раза, но брать обязательно.

Чехол на рюкзак от дождя, заказывала дешевый на AliExpress.

Пауэрбанк, наушники, подзарядки.

Пластиковая ложка-вилка, складной стакан (опционально).

Спальник весом 0,8 кг.

Надувная подушка – можно было не брать.

Полотенце – брала спортивное, которое занимает очень мало места и быстро сохнет.

Нитки, иголка, булавка. Лучше брать, мне понадобились.

Маска для сна.

Аптечка.

Беруши. Воспользовалась только один раз. Но лучше взять, особенно такие, которые не вылетают из ушей и с хорошим шумоподавлением.

Документы.

Наличные деньги, так как в большинстве альбергов (что это такое, я расскажу позже) картой заплатить не получится.

Можно взять трекинговые палки, если у вас проблемы с коленями или вам просто так легче преодолевать подъемы. Я не брала и не пожалела. Одежда должна быть максимально легкая и быстро сохнуть. Ее можно купить в спортивных магазинах.

Мой маршрут

Ехала я из Кобрина в Варшаву на автобусе, а оттуда прилетела в Барселону. Спустя несколько дней добралась до города Ирун на автобусе, где и начала свой Камино 7 мая.

Советую приложение Buen Camino, очень помогло мне в дороге. Четко виден маршрут со всеми альтернативными путями, их описания, рекомендации, добавлены опасные места. Также можно увидеть варианты жилья со стоимостью.

Где жить при прохождении Камино-де-Сантьяго

Самый популярный тип жилья в Камино – альберге, этакие хостелы. Там часто нет полноценного постельного белья, только дают одноразовую простынь и наволочку. Поэтому обязательно нужно брать спальник.

Примерные цены:

муниципальные альберге (=хостелы) за донейшен или фиксированную сумму (10–15 евро/ночь за койку);

частные альберге (15–25 евро/ночь за койку);

отели, апартаменты (30+ евро/ночь за комнату). Немногие выбирают этот вариант, так как там ты все-таки остаешься один и не общаешься с другими пилигримами. Ну и они, конечно, дороже. Обычно такой вариант предпочитали семейные пары.

Альберге можно забронировать на Booking.com, через WhatsApp или просто на месте (если останутся места). Иногда там можно заказать завтрак или ужин.

Мой маршрут

Я прошла 950 километров за 36 дней, хотя трекер в телефоне говорит про 1150 км. Я частенько отклонялась от маршрута, чтобы посмотреть на красивый пляж или погулять по городу. В это входит 830 км Северного пути, ну и после Сантьяго-де-Компостела я решила сделать еще один маршрут – до Фистерре через Муксию (+120 км).

На весь путь у меня ушло 40 дней. В день я проходила 22–37 км, в среднем 28 км. Справилась намного быстрее, чем планировала.

Северный путь проходит вдоль северного побережья Испании. Я шла по эвкалиптовым лесам, горам, полям и пастбищам, вдоль виноградников, моря и океана. Заходила в большие города и маленькие деревеньки. Иногда нужно немного проплыть на лодке, но большую часть пути я передвигалась пешком.

Местные жители всегда очень рады видеть пилигримов. Желают хорошего пути, предлагают воды, улыбаются, хотят поговорить. Если вдруг ты повернул не туда, обязательно подскажут верный путь. Однажды испанец предупредил меня, что завтра будет дождь, и посоветовал другой маршрут. Это было очень мило.

Первая неделя самая сложная – тело еще не привыкло к нагрузкам. Я думала, что, дойдя до финальной точки, я буду плакать. Но в реальности я не испытала каких-то ярких эмоций и поняла, что круче был процесс, а не сама цель.

Вдобавок в самом Сантьяго-де-Компостела очень много пилигримов. Последние несколько дней я шла буквально в толпе людей. И странно, что именно в толпе я чувствовала одиночество.

В мире животных

Оказывается, в Камино можно встретить очень много самых разных животных.

На десятый день пути меня укусил клещ. До этого я не разу клеща не видела, но знала, что они переносят болезни. Очень переживала, думала: идти в больницу или нет? Решила сдать анализы спустя несколько недель, уже дома. К счастью для меня, все обошлось. Но лучше так не делайте.

Змей в окружающей среде я тоже в первый раз увидела в Испании. Мне «повезло» 6 раз. Каким-то образом малыш змеи (или безногая ящерица) прилип к моей ноге. Вначале я подумала, что это просто грязь, и решила убрать ее позже. Но потом почувствовала, как «грязь» двигается. И это случилось в тот же день, когда меня укусил клещ.

Даже не сосчитать, сколько ящериц я встретила в окружающей среде!

Очень много ослов, коров, лошадей на пастбищах. Оказывается, коровы могут быть опасными для человека. А я всю дорогу их спокойно фотографировала.

В лесу на дорожке увидела двух лисят, которые бегали друг за другом. Убежали, когда заметили меня.

Люди – это лучшая часть пути

Даже не пересчитать, сколько крутых людей я встретила. Разных возрастов, статусов, национальностей, с разными взглядами и целями. Но все невероятно интересные, и у каждого есть своя история.

Я быстро нашла друзей в пути и мало времени проводила одна, особенно по вечерам. В дороге встречаешь много других пилигримов, поэтому не так скучно: один час с одним человеком поговоришь, потом идешь одна, потом еще с кем-то. И так всю дорогу.

Но даже когда я шла одна, то совершенно не чувствовала скуки и одиночества. Вокруг было столько всего красивого, я наслаждалась пейзажами. Даже не хотелось слушать музыку, хотя дома я часто гуляю в наушниках.

Вот некоторые, которые мне запомнились:

Мужчина после 10 лет в тюрьме нашел свою любовь. Эта женщина всегда мечтала открыть альберге и принимать пилигримов. Их мечта осуществилась несколько лет назад. Но она заболела и теперь не может ходить. Муж продолжает ухаживать за ней и управляет альберге, чтобы радовать любимую.

Пара много лет назад встретилась в Камино и поженилась. Они тоже открыли альберге.

Девушка из Германии, с которой мы до сих пор общаемся, говорит на 7 языках и жила в 9 странах. Испанцы отмечали, что она лучше владеет испанским, чем они. Обязательно вышлю ей эту статью. Надеюсь, смотивирую ее выучить еще и русский язык.

Я очень быстро нашла коннект с парнем из Бельгии и девушкой из Швейцарии. Нескончаемое количество общих тем для разговора, хотя мы максимально разные.

Испанец, который разрабатывает симуляторы для пилотов. В предыдущий раз он ходил в Камино лет 5 назад, но с группой 12-летних детей. Он рассказывал, что дети всю неделю плакали из-за усталости.

Очень запомнилась пара – итальянец примерно 50 лет и испанец, которому 71 год. Они познакомились в Камино и вместе шли уже 4-й раз. Интересно, что они не знают язык друг друга. Говорят, что понимают только наполовину, а остальное время делают вид, что знают, о чем говорит собеседник. Очень смешные.

В одном из городов я встретила мужчину, который, узнав, что я из Беларуси, решил произнести все слова, которые он знает на русском и беларуском.

Девушка из Канады взяла с собой скрипку и играла во время остановок.

Интересно, что многие паломники перед дорогой увольнялись с работы. У нас даже было что-то вроде шутки: «Кем ты работаешь? Ах да, ты, скорее всего, сейчас не работаешь».

Сколько стоит поездка

На поездку я потратила около 2 тысяч евро:

транспорт – 300 евро;

жилье – 700 евро;

покупка продуктов в супермаркете – 250 евро;

бары, кафе, рестораны – 600 евро;

прочие расходы (сувениры, стирка, подарки).

Если чаще готовить самой и меньше ходить по барам, то можно сильно сэкономить.

Что бы я посоветовала новичкам

Идите в путь не в жаркое время года.

Берите SPF и не ленитесь его использовать.

Возьмите удобную разношенную обувь и обязательно трекинговые носки.

Не забудьте удобный рюкзак.

Выучите английский язык и базовые фразы на испанском.

Не ставьте ограничений по времени. Лучше идти в своем темпе и никуда не спешить.

Не бойтесь общаться.

Ночуйте в альберге. Не всегда комфортно, но можно потерпеть, чтобы почувствовать этот вайб.

Когда я вернулась домой, то просто неделю спала – восстанавливала силы. Старалась много времени проводить с семьей – соскучилась по всем. Не спешила с поиском работы, дальше наслаждалась жизнью.

Не могу сказать, что кардинально изменилась. Но стало проще знакомиться с новыми людьми, получила заряд мотивации учить иностранные языки, стала более внимательной к другим, меньше переживаю из-за мелочей.

Камино – это всегда про людей. Чем больше человек путешествует и встречает людей с разными взглядами, тем толерантнее и добрее он становится.

И я знаю, что обязательно повторю этот маршрут. Как говорил один испанец: «Если ты сходил в Камино один раз, ты уже никогда не остановишься».

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