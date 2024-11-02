Медведев занервничал из-за «просто войны»3
- 2.11.2024, 15:54
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И опять вспомнил о ядерном оружии.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «миропорядок рано или поздно рухнет».
Он добавил, что западные страны стали врагами России. «Это уже не прокси, это просто война», — подчеркнул Медведев. По его словам, США думают, что власти России никогда «не перейдут определенной черты» и не применят ядерное оружие, но «они ошибаются». «Если речь пойдет о существовании нашего государства, <…> у нас просто не будет никакого выбора», — сказал Медведев.