закрыть
2 ноября 2024, суббота, 16:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев занервничал из-за «просто войны»

3
  • 2.11.2024, 15:54
  • 2,016
Медведев занервничал из-за «просто войны»

И опять вспомнил о ядерном оружии.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «миропорядок рано или поздно рухнет».

Он добавил, что западные страны стали врагами России. «Это уже не прокси, это просто война», — подчеркнул Медведев. По его словам, США думают, что власти России никогда «не перейдут определенной черты» и не применят ядерное оружие, но «они ошибаются». «Если речь пойдет о существовании нашего государства, <…> у нас просто не будет никакого выбора», — сказал Медведев.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский