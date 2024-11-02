В Лунинце сорвали лукашенковский флаг 4 2.11.2024, 16:00

1,270

Это сделали двое друзей.

В Лунинце показательно осудили двух друзей за сорванный красно-зеленый флаг.

Артур Молчан и Артур Конопацкий приговорены к 6 месяцам колонии. Такое решение 31 октября огласила судья Светлана Братанова, пишет «Берасцейская вясна».

Само судебное слушание проходило в показательном режиме, вне здания суда, перед учащимися политехнического и аграрного колледжей.

Конопацкого и Молчана в присутствии публики показательно взяли под стражу после оглашения приговора.

Суть претензий к Молчану и Конопацкому заключалась в том, что летом 2021 года в Дятловичах сняли с магазина госфлаг, а после якобы сожгли в лесу. Таким образом, по версии обвинения и судьи, произошло преступление «надругательство над госсимволом» (статья 370 УК).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com