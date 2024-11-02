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В Лунинце сорвали лукашенковский флаг

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  • 2.11.2024, 16:00
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В Лунинце сорвали лукашенковский флаг

Это сделали двое друзей.

В Лунинце показательно осудили двух друзей за сорванный красно-зеленый флаг.

Артур Молчан и Артур Конопацкий приговорены к 6 месяцам колонии. Такое решение 31 октября огласила судья Светлана Братанова, пишет «Берасцейская вясна».

Само судебное слушание проходило в показательном режиме, вне здания суда, перед учащимися политехнического и аграрного колледжей.

Конопацкого и Молчана в присутствии публики показательно взяли под стражу после оглашения приговора.

Суть претензий к Молчану и Конопацкому заключалась в том, что летом 2021 года в Дятловичах сняли с магазина госфлаг, а после якобы сожгли в лесу. Таким образом, по версии обвинения и судьи, произошло преступление «надругательство над госсимволом» (статья 370 УК).

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