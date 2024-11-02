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Бельгийская THALES поможет Украине в производстве ракет ПВО

  • 2.11.2024, 16:09
Бельгийская THALES поможет Украине в производстве ракет ПВО

Подписан меморандум.

У Украины появился новый мощный партнер в сфере военной промышленности. Подписан меморандум о сотрудничестве с бельгийской дочкой аэрокосмического и оборонного гиганта THALES.

Об этом сообщил министр стратегических сфер промышленности Украины Герман Сметанин.

По его словам, меморандум предусматривает совместное производство ракет ПВО для перехвата вражеских дронов. И Украина на этом останавливаться не собирается.

«Ожидаем, что далее это сотрудничество расширится до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам», — написал Сметанин.

Он уточнил, что меморандум позволит усилить противовоздушную оборону Украины, защитив критические объекты страны от российских дроновых атак.

Thales — это крупная международная группа, которая является одним из мировых лидеров в области высокотехнологичных решений для аэрокосмической, оборонной и транспортной отраслей.

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