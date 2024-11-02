На латвийской границе завершили строительство забора с Беларусью 2.11.2024, 16:18

Его длина — 145 километров.

На латвийско-белорусской границе полностью завершилось строительство пограничного забора длиной около 145 километров, пишет Delfi.

Помимо этого, Министерство внутренних дел Латвии сообщило, что были построены патрульные дорожки для передвижения транспортных средств длиной 63,85 км, патрульные дорожки из настила на протяжении 18,53 км и понтонные дорожки — на 1,75 км.

Строительство будет продолжаться до конца года на всём протяжении границы в 173 км.

Также продолжается установка шести металлических башен связи, подъездных дорог и патрульной дорожки длиной 16,7 км на участке у реки Даугава. До конца года планируется возвести пять башен связи и подъездные дороги к ним. Эти постройки должны обеспечить наблюдение за внешней сухопутной границей страны на участке у Даугавы.

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