В Сеть попала интересный тест на инженерное чутье
- 2.11.2024, 16:24
Испытайте себя.
Инженерное мышление — это не только знания и логика, но и интуитивное понимание принципов механики и работы механизмов. Если у вас есть «инженерное чутье», вам не составит труда понять, как одно движение влияет на всю систему.
Попробуйте пройти тест и проверьте, насколько точно ваше чутье может предугадать результат!
Задача простая: если верхнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то в каком направлении вращается нижнее колесо?
Ответ можно узнать здесь.