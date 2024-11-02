В Сеть попала интересный тест на инженерное чутье 2.11.2024, 16:24

Испытайте себя.

Инженерное мышление — это не только знания и логика, но и интуитивное понимание принципов механики и работы механизмов. Если у вас есть «инженерное чутье», вам не составит труда понять, как одно движение влияет на всю систему.

Попробуйте пройти тест и проверьте, насколько точно ваше чутье может предугадать результат!

Задача простая: если верхнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то в каком направлении вращается нижнее колесо?

Ответ можно узнать здесь.

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