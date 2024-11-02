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Что сейчас происходит на белорусском рынке такси?

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  • 2.11.2024, 16:45
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Что сейчас происходит на белорусском рынке такси?

Время ожидания авто значительно выросло.

Вчерашняя ситуация с ценами на такси была ожидаемой. Обвала рынка такси не случилось. Да, цены выросли, но не всегда и не везде существенно. При этом самым неприятным и проблемным моментом стало увеличение времени ожидания.

1 ноября вступили в действие нормы указа №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». Сейчас все физические и юридические лица, участвующие в нерегулярных пассажирских перевозках, должны быть включены в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Также в реестр должна быть внесена информация о диспетчере, перевозчике, автомобиле и водителе. А еще выполнены требования по оборудованию автомобиля такси (наличие кассового аппарата с СККО, видеофиксации внутри и вне салона и идентификационная оклейка автомобиля).

Водители, сведения о которых перевозчики не внесли в реестр, отныне не имеют права выходить на линию, перевозчики не должны допускать таких водителей к работе, а диспетчеры передавать им заказы. Таким образом, все участники рынка такси, не включенные в реестр, не вправе осуществлять автомобильные пассажирские перевозки в нерегулярном сообщении.

На протяжении всего прошедшего дня журналисты abw.by мониторили ситуацию с ценами в трех городах: Гомеле, Гродно и Минске. Причем в столице сравнивали цены у двух агрегаторов: «Яндекса» и «Такси-135». Готовились к времени «Ч» заранее и зафиксировали пятничные цены на такси 18 и 25 октября (чтобы было с чем сравнивать). Мониторинг вели по трем маршрутам в каждом из городов: самом длинном в пределах города, из спального района в центр и из центра в другой спальный район. В итоге во всех городах, в которых журналисты отслеживали изменения, было зафиксировано и повышение цены, и увеличение времени ожидания.

Вечернее такси: что почем?

Около 23:30 «сняли показания» по трем маршрутам в каждом из трех городов: Гомеле, Гродно и Минске. Оказалось, что цены на заказ такси вечером 1 ноября практически не отличаются от цен любой другой пятницы: высокий спрос и повышенная цена. Колебания цены по разным маршрутам составили от –5 до +5 рублей к тарифу обычной пятницы в Гомеле и Гродно и от –7 до +7 в столице. Да и по времени ожидания также никаких отличий с рядовым пятничным вечером: от 3 до 6, а изредка до 10 минут.

В Минске «Яндекс» сдерживал цены, ограничив повышающий коэффициент

Но интерес к тому, как будет меняться ситуация с ценами на такси 1 ноября, проявили не одни мы. Белорус прислал запись экрана программы, при помощи которой можно мониторить изменение повышающего коэффициента «Яндекс.Такси», который таксисты на профессиональном жаргоне называют просто «кэф». На видео зафиксированы данные с 7:30 до 12:30 на 4 октября и 1 ноября.

«Раньше я подрабатывал в такси и пользовался разными приложениями, мониторил город. Сейчас по уже понятным причинам не работаю, но стало интересно в нынешней ситуации отслеживать стоимость такси. А через приложение виден сразу весь Минск, – рассказал Артем. – Очевидно, что повышенные коэффициенты в Минске наблюдались и ранее в период с 7:30 до 9:30, но 1 ноября повышенный коэффициент был постоянно высоким. Особо подозрительными были ровные цифры «кэфа». Раньше он был «разношерстный» в разных частях города: от 2–3 до 12–13 рублей. А 1 ноября ровный – почти всегда и по всему городу +7».

На фоне того, что МАРТ официально признал сервис «Яндекс Go» монополистом и выдвинул к сервису ряд требований, неудивительно, что компания ограничила повышающие коэффициенты в первый день работы белорусских перевозчиков в новых условиях.

А один из водителей такси рассказал, что агрегатор ввел беспрецедентную акцию для водителей, вероятно, надеясь вывести на линию максимальное количество машин: за каждые 10 заказов «Яндекс» готов был доплатить 90 бонусных рублей. «Такого за три года моей работы в такси никогда не было,» – пояснил водитель.

В Витебске нужно было ждать такси более 20 минут

Но все сказанное выше касается именно столицы. Еще один подписчик Дмитрий поделился информацией, что в Витебске повышающий коэффициент был неограничен, и с утра водители такси, которые вышли на линию, могли увидеть даже +10 рублей к стандартному тарифу. А из Билево, который является одним из самых густонаселенных районов Витебска, такси было вызвать нельзя. Дмитрий прислал скриншоты двух заказов от одного и того же человека – заказ никто не принимал в течение получаса.

С одной стороны, хорошо, что «Яндекс» ограничил повышающий коэффициент. «То есть были заказы по 7–12 рублей, и на это в целом все были согласны, потому машин всем и не хватило, – поясняет Дмитрий. – А с другой – был бы «кэф» +10, то за 15 рублей уже не каждый бы поехал и машин бы хватило всем (ну или почти всем). И если районы, в которых утренние поездки всегда дорогие, повышения не заметили, то остальные смогли почувствовать существенное увеличение цен. Машин на линию вышло намного меньше, но ограниченный «кэф» и обеспечил такое долгое ожидание».

В то же время Дмитрий, данные которого, к слову, внесены в реестр в соответствии с законодательством, отметил, что, по всей видимости, «Яндекс» еще глобальных ограничений не вводил. И, по словам тех, кто воспользовался такси в первый день действия реестра, некоторые водители выполняли заказы на автомобилях, не внесенных в реестр. Этот вопрос оставляем открытым и надеемся получить от Транспортной инспекции комментарий, как работают ограничения, предусмотренные указом №32 в отношении водителей, перевозчиков и диспетчеров, не включенных в реестр.

Очевидно, в сложившейся ситуации выиграли бы беспилотные такси, которые активно разрабатывают Tesla и ряд китайских компаний. Ведь, собственно, проблема вчерашнего повышения цен на услуги такси возникла в первую очередь из-за нехватки водителей, которые не смогли либо не захотели подать заявления о включении в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.

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