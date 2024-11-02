Харрис против Трампа: оценка ситуации на последних выходных накануне президентских выборов в США 4 2.11.2024, 16:54

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Гонка приближается к финишной прямой.

По состоянию на вечер пятницы, 1 ноября, ни один из кандидатов в президенты США не имел отрыва более чем на 2% ни в одном из семи ключевых колеблющихся штатов, согласно средним данным опросов, которые собрали The Hill и Decision Desk HQ (DDHQ).

В трех из этих штатов — Мичигане, Пенсильвании и Висконсине разрыв между кандидатами, Камалой Харрис от демократов и Дональдом Трампом от республиканцев, составил менее 1%.

Политические аналитики отслеживают цифры досрочного голосования в поисках подсказок. Однако прогнозировать финальный результат любых выборов на основе показателей досрочного голосования — ненадежно.

Тем временем команды кандидатов пытаются укрепить доверие своих сторонников.

Что сейчас известно о ходе гонки

У Трампа есть небольшое преимущество

Опросы показывают, что Харрис и Трамп идут практически вровень. Но если кто-то из кандидатов и имеет хоть какой-то намек на преимущество, то это Трамп.

Бывший президент опережает Харрис в большем количестве колеблющихся штатов, согласно средним показателям опросов, собранных DDHQ.

Согласно части опросов, Трамп лидирует в шести колеблющихся штатах. Некоторые другие модели показывают его преимущество в пяти таких штатах. "Разногласия" возникают в Висконсине.

Между тем, на общенациональном уровне опросы дают незначительное преимущество Харрис.

В среднем по данным DDHQ ее преимущество составляет лишь три десятых процентного пункта. В 2016 году кандидат от демократов Хиллари Клинтон выиграла общенациональное голосование с преимуществом более чем в 2%, однако проиграла выборы.

Впрочем, преимущество Трампа не окончательно. Прогнозы DDHQ и FiveThirtyEight дают республиканцу 54% и 51% шансов на победу соответственно, что мало отличается от подбрасывания монеты.

Существует четкий раскол между штатами Солнечного пояса (Джорджия, Аризона и Невада) и Голубой стеной (Мичиган, Пенсильвания, Висконсин). В общем, Трамп имеет лучшие показатели в штатах Солнечного пояса, тогда как Харрис – в штатах Голубой стены.

Наибольшее преимущество среди всех штатов Трамп имеет в Аризоне, где он в среднем лидирует на 2%. Незначительно отличается ситуация в Джорджии, где он имеет преимущество в 1,9% и Северной Каролине (1,4%).

Модели прогнозирования DDHQ дают Трампу 65% шансов на победу в Джорджии и не более 53% шансов на победу в любом из трех штатов Голубой стены.

Здесь важно подчеркнуть "математику" Коллегии выборщиков.

Если Харрис победит в трех штатах Голубой стены, она займет Белый дом, даже если Трамп выиграет в других четырех штатах — при условии, что все остальные показатели будут соответствовать тем, которые были на выборах 2020 года.

При таком сценарии Харрис победит с минимально возможным преимуществом: 270 голосов Коллегии выборщиков против 268 голосов у Трампа.

Два «октябрьских сюрприза»

За последние шесть дней было два «сюрприза»: шутка комика Тони Хинчклиффа на большом митинге Трампа в минувшее воскресенье и комментарий президента США демократа Джо Байдена, который назвал сторонников Трампа «мусором» во вторник, 29 октября.

Оговорка Хинчклиффа была электорально важна, поскольку направлялась против Пуэрто-Рико. В нескольких колеблющихся штатах проживает значительное количество пуэрториканцев, в частности, более 400 тысяч только в Пенсильвании.

Кампания Харрис пыталась максимально использовать эту ситуацию, даже выпустила новую рекламу.

Между тем Трамп попытался мобилизовать своих сторонников, сосредоточившись на комментарии Байдена о «мусоре».

Потенциальные ошибки опросов

Один ключевой вопрос преследует каждого авторитетного социолога: могут ли их модели по поводу явки избирателей оказаться ошибочными.

Эта часть опросов по своей сути предполагает обоснованное предположение и одновременно создает возможность ошибки.

Один из вероятных сценариев в этом году состоит в росте явки избирателей, вдохновленных желанием защитить репродуктивные права. Эта группа избирателей поддерживает Харрис.

Если бы такой всплеск материализовался и Харрис превзошла свои показатели в опросах всего на 2% - она выиграла бы в каждом колеблющемся штате.

Но такие сценарии отнюдь не являются "односторонними". Трамп, например, ранее уже превосходил показатели, которые ему давали опросы, иногда с большим отрывом. В Висконсине в 2020 году его окончательный результат был на 5% выше средних показателей опросов. Байден тогда все же одержал победу в штате. Но Харрис в этом году не имеет права на ошибку.

Даже малейшее преимущество Трампа в колеблющихся штатах позволит ему сравнительно легко вернуться в Белый дом.

По подсчетам NBC News, по состоянию на субботу, 2 ноября, более 66 миллионов избирателей в США уже досрочно проголосовали по почте или лично. Из этих избирателей 41% – демократы, а 40% – зарегистрированные республиканцы. 19% проголосовавших досрочно избирателей не связаны ни с одной из основных партий.

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