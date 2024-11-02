«Лукашенко на мозг давит опухоль»12
- 2.11.2024, 17:02
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Здоровье подводит диктатора.
Лукашенко принял участие в областных «Дожинках» в Мостах, где сделал очередное бредовое заявление. На этот раз диктатору привиделись «клопы в Париже».
Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально ответили Лукашенко. Приводим некоторые из них:
«Шкловский таракан против клопов».
«Нет никакого смыла искать в этом бреде что-то адекватное или полезное».
«Он забыл добавить, что Мосты, наверное, первое место держат среди районных центров страны по количеству жителей, проживающих в Америке. В каждом подъезде половина квартир простаивает. Люди с семьями в Европе. Работы практически нет. Вот и весь расклад по Мостам».
«Патология может быть вызвана сосудистыми изменениями, опухолью, полученной травмой головы».
«Съезди в Слуцк в центральную больницу. Там увидишь и познакомишься со своими близкими родственниками».
«Ему на мозг давит опухоль».