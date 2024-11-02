Глава Минобороны США: Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в Украине 2 2.11.2024, 17:14

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За почти 1000 дней войны.

Глава Кремля Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в войне в Украине. И это несмотря на почти 1000 дней боев.

Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин, пишет РБК-Украина со ссылкой на его колонку для Foreign Affairs.

- После почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Президент Украины Владимир Зеленский не сбежал. Киев не пал. И Украина не сдалась, - констатирует он.

Вместо этого, по словам главы Пентагона, Россия заплатила «ошеломляющую цену за имперскую глупость Путина».

«Сотни тысяч российских жертв с февраля 2022 года и более 200 млрд долларов были растрачены впустую», - добавляет глава оборонного ведомства.

Он привел данные Центра стратегических и международных исследований, согласно которым потери России только за первый год войны превысили потери Москвы во всех ее конфликтах со времен Второй мировой войны - вместе взятых.

«Украина ужасно пострадала от рук Путина. Но, как я снова увидел в Киеве на прошлой неделе, Украина стоит непоколебимо - и даже окрепла», - констатирует министр.

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