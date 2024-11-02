В Британии Консервативная партия избрала нового лидера 2 2.11.2024, 17:23

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После поражения на летних выборах.

Консервативная партия Британии избрали нового лидера. На голосовании победила экс-министр торговли Кими Баденох, сообщает Sky News.

За Баденох проголосовали 53 806 членов Консервативной партии. Ее соперником был бывший младший министр по вопросам иммиграции Британии Роберт Дженрик. Он набрал 41388 голосов.

- Это самая большая честь быть избранным на этот пост, возглавить партию, которую я люблю, партию, которая дала мне так много, - сказала Баденох.

Она также поблагодарила бывшего премьер-министра Британии Риши Сунака, которого она заменила на должности главы консерваторов.

- Никто не работал больше в столь трудные времена, - заявила Кими Баденох и пожелала Сунаку всего лучшего в будущем.

Сунак в свою очередь поздравил свою преемницу.

- Я знаю, что она будет отличным лидером нашей большой партии. Она восстановит нашу партию, будет отстаивать консервативные ценности и будет бороться с лейбористами, - сказал Риши Сунак.

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